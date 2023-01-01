https://ria.ru/20230101/donetsk-1842701529.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания музея и библиотеки

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания музея и библиотеки - РИА Новости, 01.01.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания музея и библиотеки

Республиканский художественный музей и библиотека повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T09:48

2023-01-01T09:48

2023-01-01T09:48

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

макеевка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Республиканский художественный музей и библиотека повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации очевидцев, в результате обстрела Ворошиловского района произошло прямое попадание в кровлю здания, в котором расположен Республиканский художественный музей, а в здании библиотеки им. Крупской в большом количестве вылетели стёкла", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее в ДНР сообщали об обстрелах украинскими войсками Донецка, Макеевки и Горловки, начавшихся в новогоднюю ночь: в первый час 1 января было выпущено более двух десятков ракет. Позднее - около 4.00 - в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили более 30 ракет РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, а также Куйбышевскому, применялись также снаряды калибром 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости при этом сообщал, что в центре города была слышна серия взрывов - несколько десятков.

https://ria.ru/20230101/donetsk-1842688216.html

https://ria.ru/20230101/donetsk-1842688106.html

донецк

донецкая народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, происшествия