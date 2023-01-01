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При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания музея и библиотеки - РИА Новости, 01.01.2023
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания музея и библиотеки
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания музея и библиотеки - РИА Новости, 01.01.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания музея и библиотеки
Республиканский художественный музей и библиотека повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:48
2023-01-01T09:48
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
макеевка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Республиканский художественный музей и библиотека повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации очевидцев, в результате обстрела Ворошиловского района произошло прямое попадание в кровлю здания, в котором расположен Республиканский художественный музей, а в здании библиотеки им. Крупской в большом количестве вылетели стёкла", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее в ДНР сообщали об обстрелах украинскими войсками Донецка, Макеевки и Горловки, начавшихся в новогоднюю ночь: в первый час 1 января было выпущено более двух десятков ракет. Позднее - около 4.00 - в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили более 30 ракет РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, а также Куйбышевскому, применялись также снаряды калибром 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости при этом сообщал, что в центре города была слышна серия взрывов - несколько десятков.
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842688216.html
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донецк
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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, происшествия
Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, СЦКК, Происшествия
09:48 01.01.2023
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания музея и библиотеки

Мэр Донецка Кулемзин: здания музея и библиотеки повреждены при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Республиканский художественный музей и библиотека повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Алексей Кулемзин.
"По дополнительной информации очевидцев, в результате обстрела Ворошиловского района произошло прямое попадание в кровлю здания, в котором расположен Республиканский художественный музей, а в здании библиотеки им. Крупской в большом количестве вылетели стёкла", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
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Ранее в ДНР сообщали об обстрелах украинскими войсками Донецка, Макеевки и Горловки, начавшихся в новогоднюю ночь: в первый час 1 января было выпущено более двух десятков ракет. Позднее - около 4.00 - в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили более 30 ракет РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, а также Куйбышевскому, применялись также снаряды калибром 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости при этом сообщал, что в центре города была слышна серия взрывов - несколько десятков.
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Алексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаСЦККПроисшествия
 
 
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