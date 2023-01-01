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Три человека в Донецке получили ранения в результате обстрела ВСУ
Три человека в Донецке получили ранения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2023
Три человека в Донецке получили ранения в результате обстрела ВСУ
Три человека получили ранения в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T06:38
2023-01-01T06:38
2023-01-01T06:38
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
макеевка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее в ДНР сообщали об обстрелах Донецка, Макеевки и Горловки, начавшихся в новогоднюю ночь: в первый час 1 января было выпущено более двух десятков ракет. Позднее - около 4.00 - в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили более 30 ракет РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, а также Куйбышевскому, применялись также снаряды калибром 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости при этом сообщал, что в центре города была слышна серия взрывов - несколько десятков.
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842688106.html
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Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, СЦКК, Происшествия
Три человека в Донецке получили ранения в результате обстрела ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела Донецка три человека получили ранения