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В Донецке вспыхнул пожар в районе водоканала после обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842688106.html
В Донецке вспыхнул пожар в районе водоканала после обстрела ВСУ
В Донецке вспыхнул пожар в районе водоканала после обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2023
В Донецке вспыхнул пожар в районе водоканала после обстрела ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о пожаре в районе водоканала в результате обстрела города украинскими войсками. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T06:32
2023-01-01T06:43
специальная военная операция на украине
жкх
алексей кулемзин (донецк)
донецк
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о пожаре в районе водоканала в результате обстрела города украинскими войсками."По территории Куйбышевского района в 21.23 и 4.10… было отправлено в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров. Очевидцы сообщают о пожаре в районе водоканала", - написал он.
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донецк
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жкх, алексей кулемзин (донецк), донецк, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Куйбышевский район, Происшествия
06:32 01.01.2023 (обновлено: 06:43 01.01.2023)
 
В Донецке вспыхнул пожар в районе водоканала после обстрела ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре в районе водоканала в результате обстрела ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС ДНР тушит огонь
Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР тушит огонь - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР тушит огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о пожаре в районе водоканала в результате обстрела города украинскими войсками.
"По территории Куйбышевского района в 21.23 и 4.10… было отправлено в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров. Очевидцы сообщают о пожаре в районе водоканала", - написал он.
Последствия ночного обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 05:39Специальная военная операция на Украине
В Донецке сообщили о последствиях украинского обстрела в новогоднюю ночь
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКуйбышевский районПроисшествия
 
 
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