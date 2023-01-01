https://ria.ru/20230101/donetsk-1842688106.html
В Донецке вспыхнул пожар в районе водоканала после обстрела ВСУ
В Донецке вспыхнул пожар в районе водоканала после обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2023
В Донецке вспыхнул пожар в районе водоканала после обстрела ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о пожаре в районе водоканала в результате обстрела города украинскими войсками. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T06:32
2023-01-01T06:32
2023-01-01T06:43
специальная военная операция на украине
жкх
алексей кулемзин (донецк)
донецк
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о пожаре в районе водоканала в результате обстрела города украинскими войсками."По территории Куйбышевского района в 21.23 и 4.10… было отправлено в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров. Очевидцы сообщают о пожаре в районе водоканала", - написал он.
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донецк
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жкх, алексей кулемзин (донецк), донецк, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Куйбышевский район, Происшествия
06:32 01.01.2023 (обновлено: 06:43 01.01.2023)
В Донецке вспыхнул пожар в районе водоканала после обстрела ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре в районе водоканала в результате обстрела ВСУ