https://ria.ru/20230101/donetsk-1842688106.html

В Донецке вспыхнул пожар в районе водоканала после обстрела ВСУ

В Донецке вспыхнул пожар в районе водоканала после обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2023

В Донецке вспыхнул пожар в районе водоканала после обстрела ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о пожаре в районе водоканала в результате обстрела города украинскими войсками. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T06:32

2023-01-01T06:32

2023-01-01T06:43

специальная военная операция на украине

жкх

алексей кулемзин (донецк)

донецк

куйбышевский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о пожаре в районе водоканала в результате обстрела города украинскими войсками."По территории Куйбышевского района в 21.23 и 4.10… было отправлено в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров. Очевидцы сообщают о пожаре в районе водоканала", - написал он.

https://ria.ru/20230101/obstrel-1842686266.html

донецк

куйбышевский район

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жкх, алексей кулемзин (донецк), донецк, куйбышевский район, происшествия