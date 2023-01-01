https://ria.ru/20230101/donbass-1842743150.html
Украинские войска четыре раза обстреляли Донецк за 40 минут
Украинские войска четыре раза обстреляли Донецк за 40 минут - РИА Новости, 01.01.2023
Украинские войска четыре раза обстреляли Донецк за 40 минут
Украинские войска четыре раза обстреляли Донецк за 40 минут, выпустив 28 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по трем районам города, сообщило... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T16:38
2023-01-01T16:38
2023-01-01T16:59
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
горловка
нато
стирол
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842727273_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_2f3b00032e3bac9c4dc43305c9c9ab5a.jpg
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска четыре раза обстреляли Донецк за 40 минут, выпустив 28 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по трем районам города, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.27 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 15.28 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 15.44 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 миллиметра; 16.08 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 9 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Кроме того, в 16.10 представительство зафиксировало обстрел Червоногвардейского района Макеевки, в ходе которого было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.38 - обстрел Горловки, в ходе которого по городу выпустили 12 снарядов того же калибра.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842734744.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230101/svatovo-1842742911.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842727273_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_bd3104e8c381cef375c171d2ed20d5c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, происшествия, горловка, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Горловка, НАТО, Стирол, СЦКК
16:38 01.01.2023 (обновлено: 16:59 01.01.2023)
Украинские войска четыре раза обстреляли Донецк за 40 минут
В ДНР заявили, что ВСУ четыре раза обстреляли Донецк за 40 минут, выпустив 28 снарядов