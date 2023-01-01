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ВСУ выпустили около 40 снарядов по ДНР - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/donbass-1842725751.html
ВСУ выпустили около 40 снарядов по ДНР
ВСУ выпустили около 40 снарядов по ДНР - РИА Новости, 01.01.2023
ВСУ выпустили около 40 снарядов по ДНР
Украинские войска за 20 минут обстреляли четыре города ДНР, включая Донецк, выпустив в общей сложности 37 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:05
2023-01-01T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
горловка
стирол
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 янв – РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли четыре города ДНР, включая Донецк, выпустив в общей сложности 37 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Дачное – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм; 13.00 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 13.10 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сказано в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 13.13 и 13.15 украинские военные выпустили еще 10 снарядов указанного калибра по Киевскому району Донецка и Ясиноватой, а в 13.20 обстреляли Никитовский район Горловки пятью снарядами того же калибра, отметило ведомство. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20230101/obstrel-1842723620.html
https://ria.ru/20230101/dnr-1842700684.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецк, донецкая народная республика, горловка, стирол, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Стирол, НАТО, СЦКК
14:05 01.01.2023
 
ВСУ выпустили около 40 снарядов по ДНР

В Донецке заявили, что ВСУ выпустили около 40 снарядов натовского калибра по ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв – РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли четыре города ДНР, включая Донецк, выпустив в общей сложности 37 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Дачное – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм; 13.00 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 13.10 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сказано в телеграм-канале представительства.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 13:21Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Кроме того, в 13.13 и 13.15 украинские военные выпустили еще 10 снарядов указанного калибра по Киевскому району Донецка и Ясиноватой, а в 13.20 обстреляли Никитовский район Горловки пятью снарядами того же калибра, отметило ведомство.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 09:40Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСтиролНАТОСЦКК
 
 
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