https://ria.ru/20230101/donbass-1842719133.html
Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей
Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей - РИА Новости, 01.01.2023
Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей
Сотни человек были эвакуированы из больницы города Первомайск в ЛНР после ударов украинских войск, людей пришлось развозить для лечения по другим городам,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:39
2023-01-01T12:39
2023-01-01T13:01
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
происшествия
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ПЕРЕВАЛЬСК (ЛНР), 1 янв - РИА Новости. Сотни человек были эвакуированы из больницы города Первомайск в ЛНР после ударов украинских войск, людей пришлось развозить для лечения по другим городам, сообщил журналистам в воскресенье представитель госпиталя Перевальска. "Только в наш госпиталь поступило 46 человек. Именно сегодня 46 человек доставлено из первомайской больницы. Счёт на сотни идёт", - сказал представитель медучреждения. По его словам, поступившие в больницу пациенты с ранениями находятся в среднем и тяжелом состоянии. Украинские боевики, нанося удары по медучреждениям, нарушают все каноны и обычаи ведения боевых действий и ведут себя, как фашисты, подчеркнул врач.
https://ria.ru/20230101/donbass-1842714661.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230101/obstrel-1842691338.html
первомайск
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РИА Новости
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Представитель госпиталя в Перевальске о пострадавших при обстреле больницы в Первомайском
После украинского удара по Первомайску из местной больницы пришлось эвакуировать сотни людей, рассказал журналистам представитель госпиталя соседнего Перевальска.
2023-01-01T12:39
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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первомайск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Происшествия
12:39 01.01.2023 (обновлено: 13:01 01.01.2023)
Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей
Из больницы Первомайска в ЛНР после ударов со стороны ВСУ эвакуировали сотни людей