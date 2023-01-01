Рейтинг@Mail.ru
Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/donbass-1842719133.html
Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей
Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей - РИА Новости, 01.01.2023
Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей
Сотни человек были эвакуированы из больницы города Первомайск в ЛНР после ударов украинских войск, людей пришлось развозить для лечения по другим городам,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:39
2023-01-01T13:01
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842718524_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_481b23282d660bbefb1514b37974dda8.jpg
ПЕРЕВАЛЬСК (ЛНР), 1 янв - РИА Новости. Сотни человек были эвакуированы из больницы города Первомайск в ЛНР после ударов украинских войск, людей пришлось развозить для лечения по другим городам, сообщил журналистам в воскресенье представитель госпиталя Перевальска. "Только в наш госпиталь поступило 46 человек. Именно сегодня 46 человек доставлено из первомайской больницы. Счёт на сотни идёт", - сказал представитель медучреждения. По его словам, поступившие в больницу пациенты с ранениями находятся в среднем и тяжелом состоянии. Украинские боевики, нанося удары по медучреждениям, нарушают все каноны и обычаи ведения боевых действий и ведут себя, как фашисты, подчеркнул врач.
https://ria.ru/20230101/donbass-1842714661.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230101/obstrel-1842691338.html
первомайск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Представитель госпиталя в Перевальске о пострадавших при обстреле больницы в Первомайском
После украинского удара по Первомайску из местной больницы пришлось эвакуировать сотни людей, рассказал журналистам представитель госпиталя соседнего Перевальска.
2023-01-01T12:39
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842718524_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d3fa7d7a91d6299834ac9d72d7b87252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
первомайск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Происшествия
12:39 01.01.2023 (обновлено: 13:01 01.01.2023)
 
Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей

Из больницы Первомайска в ЛНР после ударов со стороны ВСУ эвакуировали сотни людей

Читать ria.ru в
ПЕРЕВАЛЬСК (ЛНР), 1 янв - РИА Новости. Сотни человек были эвакуированы из больницы города Первомайск в ЛНР после ударов украинских войск, людей пришлось развозить для лечения по другим городам, сообщил журналистам в воскресенье представитель госпиталя Перевальска.
"Только в наш госпиталь поступило 46 человек. Именно сегодня 46 человек доставлено из первомайской больницы. Счёт на сотни идёт", - сказал представитель медучреждения.
ЛНР. Декабрь 2014 годп
Вчера, 12:02Специальная военная операция на Украине
В ЛНР за год из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 169 мирных граждан
По его словам, поступившие в больницу пациенты с ранениями находятся в среднем и тяжелом состоянии.
Украинские боевики, нанося удары по медучреждениям, нарушают все каноны и обычаи ведения боевых действий и ведут себя, как фашисты, подчеркнул врач.
Осколки снарядов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 08:11В России
Жертвами обстрела ВСУ больницы в Первомайске в ЛНР стали шесть человек
 
Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала