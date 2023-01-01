https://ria.ru/20230101/donbass-1842719133.html

Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей

Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей - РИА Новости, 01.01.2023

Из больницы Первомайска в ЛНР после украинских ударов эвакуировали людей

Сотни человек были эвакуированы из больницы города Первомайск в ЛНР после ударов украинских войск, людей пришлось развозить для лечения по другим городам,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:39

2023-01-01T12:39

2023-01-01T13:01

специальная военная операция на украине

первомайск

луганская народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842718524_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_481b23282d660bbefb1514b37974dda8.jpg

ПЕРЕВАЛЬСК (ЛНР), 1 янв - РИА Новости. Сотни человек были эвакуированы из больницы города Первомайск в ЛНР после ударов украинских войск, людей пришлось развозить для лечения по другим городам, сообщил журналистам в воскресенье представитель госпиталя Перевальска. "Только в наш госпиталь поступило 46 человек. Именно сегодня 46 человек доставлено из первомайской больницы. Счёт на сотни идёт", - сказал представитель медучреждения. По его словам, поступившие в больницу пациенты с ранениями находятся в среднем и тяжелом состоянии. Украинские боевики, нанося удары по медучреждениям, нарушают все каноны и обычаи ведения боевых действий и ведут себя, как фашисты, подчеркнул врач.

https://ria.ru/20230101/donbass-1842714661.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230101/obstrel-1842691338.html

первомайск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Представитель госпиталя в Перевальске о пострадавших при обстреле больницы в Первомайском После украинского удара по Первомайску из местной больницы пришлось эвакуировать сотни людей, рассказал журналистам представитель госпиталя соседнего Перевальска. 2023-01-01T12:39 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

первомайск, луганская народная республика, происшествия