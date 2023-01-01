https://ria.ru/20230101/dobrovoltsy-1842747723.html
Доброволец из Кот-д'Ивуара стал штурмовиком "Группы Вагнера"
Доброволец из Кот-д'Ивуара стал штурмовиком "Группы Вагнера" - РИА Новости, 01.01.2023
Доброволец из Кот-д'Ивуара стал штурмовиком "Группы Вагнера"
Доброволец из Кот-д'Ивуара, присоединившийся к "Группе Вагнера", рассказал РИА Новости, что решил защищать свою вторую родину и служит в штурмовом... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T17:37
2023-01-01T17:37
2023-01-01T18:15
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
кот-д'ивуар
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безопасность
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ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Доброволец из Кот-д'Ивуара, присоединившийся к "Группе Вагнера", рассказал РИА Новости, что решил защищать свою вторую родину и служит в штурмовом подразделении. "На войну пошел. Надо защищать вторую родину", — сказал боец с позывным Светинь. По его словам, группа стала для него фактически второй семьей. В России Светинь имел проблемы с законом и попал в тюрьму. Потом он откликнулся на призыв вступить добровольцем в ряды группы.Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, посетивший бойцов в праздник, рассказал, что африканец изначально вызвался работать переводчиком группы на своем родном континенте."А я говорю: сначала в штурмовое подразделение. А если будешь жив, тогда переводчик с французского… Воюет, говорят, хорошо", — сообщил он. Пригожин добавил, что штурмовая группа — это самая опасная специализация. Через полгода службы по контракту в "Группе Вагнера" Светинь после амнистии при желании сможет в ней остаться, пояснил он.
https://ria.ru/20230101/vagner-1842739760.html
https://ria.ru/20230101/vagner-1842679175.html
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Доброволец из Кот-д’Ивуара о своем участии в спецоперации в составе "Группы Вагнера"
Доброволец из Кот-д’Ивуара с позывным "Светинь", присоединившийся к "Группе Вагнера", рассказал РИА Новости, что решил защищать свою вторую родину и служит в штурмовом подразделении в окрестностях Артемовска
2023-01-01T17:37
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PT1M47S
РИА Новости
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евгений пригожин, кот-д'ивуар, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Кот-д'Ивуар, Россия, Безопасность
17:37 01.01.2023 (обновлено: 18:15 01.01.2023)
Доброволец из Кот-д'Ивуара стал штурмовиком "Группы Вагнера"
Доброволец из Кот-д'Ивуара с позывным Светинь стал штурмовиком "Группы Вагнера"