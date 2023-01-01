https://ria.ru/20230101/dobrovoltsy-1842747723.html

Доброволец из Кот-д'Ивуара стал штурмовиком "Группы Вагнера"

Доброволец из Кот-д'Ивуара стал штурмовиком "Группы Вагнера" - РИА Новости, 01.01.2023

Доброволец из Кот-д'Ивуара стал штурмовиком "Группы Вагнера"

Доброволец из Кот-д'Ивуара, присоединившийся к "Группе Вагнера", рассказал РИА Новости, что решил защищать свою вторую родину и служит в штурмовом... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T17:37

2023-01-01T17:37

2023-01-01T18:15

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

кот-д'ивуар

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Доброволец из Кот-д'Ивуара, присоединившийся к "Группе Вагнера", рассказал РИА Новости, что решил защищать свою вторую родину и служит в штурмовом подразделении. "На войну пошел. Надо защищать вторую родину", — сказал боец с позывным Светинь. По его словам, группа стала для него фактически второй семьей. В России Светинь имел проблемы с законом и попал в тюрьму. Потом он откликнулся на призыв вступить добровольцем в ряды группы.Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, посетивший бойцов в праздник, рассказал, что африканец изначально вызвался работать переводчиком группы на своем родном континенте."А я говорю: сначала в штурмовое подразделение. А если будешь жив, тогда переводчик с французского… Воюет, говорят, хорошо", — сообщил он. Пригожин добавил, что штурмовая группа — это самая опасная специализация. Через полгода службы по контракту в "Группе Вагнера" Светинь после амнистии при желании сможет в ней остаться, пояснил он.

https://ria.ru/20230101/vagner-1842739760.html

https://ria.ru/20230101/vagner-1842679175.html

кот-д'ивуар

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Доброволец из Кот-д’Ивуара о своем участии в спецоперации в составе "Группы Вагнера" Доброволец из Кот-д’Ивуара с позывным "Светинь", присоединившийся к "Группе Вагнера", рассказал РИА Новости, что решил защищать свою вторую родину и служит в штурмовом подразделении в окрестностях Артемовска 2023-01-01T17:37 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгений пригожин, кот-д'ивуар, россия, безопасность