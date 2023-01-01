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Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.01.2023
Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 67 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 378 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:40
2023-01-01T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 67 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 378 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 44 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. Выпустив 378 единиц различных боеприпасов", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. Отмечается, что под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Макеевка.
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк
09:40 01.01.2023
 
Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 378 боеприпасов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 67 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 378 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 44 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. Выпустив 378 единиц различных боеприпасов", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.
Отмечается, что под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Макеевка.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 17:50Специальная военная операция на Украине
В состав ВС России вошли армейские корпуса ДНР и ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк
 
 
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