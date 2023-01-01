https://ria.ru/20230101/dnr-1842700684.html

Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.01.2023

Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 67 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 378 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T09:40

2023-01-01T09:40

2023-01-01T09:40

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 67 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 378 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 44 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. Выпустив 378 единиц различных боеприпасов", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. Отмечается, что под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Макеевка.

https://ria.ru/20221231/korpusa-1842655719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк