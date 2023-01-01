https://ria.ru/20230101/detoks-1842719966.html
Эксперт посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров
Эксперт посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров - РИА Новости, 01.01.2023
Эксперт посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров
Январские праздники - лучший повод на время отказаться от цифрового мира, заключенного в смартфонах, компьютерах и других устройствах, в этот период стоит... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:50
2023-01-01T12:50
2023-01-01T12:50
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Январские праздники - лучший повод на время отказаться от цифрового мира, заключенного в смартфонах, компьютерах и других устройствах, в этот период стоит провести чистку каналов и групп в мессенджерах, а уведомления оставить только на важные и рабочие чаты, поделился мнением с РИА Новости руководитель "Яндекс 360" для бизнеса Алексей Рундасов. Он отметил, что январские праздники - "лучший повод устроить цифровой детокс - временный отказ от смартфона, компьютера и любого другого проводника в виртуальный мир". В этот период лучше переключиться на офлайн-общение, подчеркнул Рундасов. Однако не стоит и допускать и цифровой "интоксикации". "Сложно отстраниться от цифрового мира, когда ты являешься его частью... Для начала стоит грамотно расставить приоритеты в коммуникации и потреблении контента: провести чистку каналов и групп, настроить уведомления только на важные и рабочие чаты, чтобы не выпадать из процессов, установить лимит на время использование приложений и развлекательного контента", - объяснил эксперт. Рундасов также советует во время каникул заняться тем, до чего не доходили руки. Спорт, прогулки на свежем воздухе, путешествия и встречи с друзьями и помогут освежить голову. "Вспомните, чем вы действительно любите заниматься", - добавил эксперт. "Насыщенная жизнь вне гаджетов и сети очень хорошо позволяет переключить голову и соблюдать баланс между работой и личной жизнью, что особенно важно для тех, кто практически круглосуточно погружен в работу в сети", - резюмировал Рундасов.
https://ria.ru/20221231/zhelaniya-1842603561.html
https://ria.ru/20230101/pokhmele-1842711908.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новый год
Новый год — 2023, Общество, Новый год
Эксперт посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров
Эксперт Рундасов посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Январские праздники - лучший повод на время отказаться от цифрового мира, заключенного в смартфонах, компьютерах и других устройствах, в этот период стоит провести чистку каналов и групп в мессенджерах, а уведомления оставить только на важные и рабочие чаты, поделился мнением с РИА Новости руководитель "Яндекс 360" для бизнеса Алексей Рундасов.
Он отметил, что январские праздники - "лучший повод устроить цифровой детокс - временный отказ от смартфона, компьютера и любого другого проводника в виртуальный мир". В этот период лучше переключиться на офлайн-общение, подчеркнул Рундасов. Однако не стоит и допускать и цифровой "интоксикации".
"Сложно отстраниться от цифрового мира, когда ты являешься его частью... Для начала стоит грамотно расставить приоритеты в коммуникации и потреблении контента: провести чистку каналов и групп, настроить уведомления только на важные и рабочие чаты, чтобы не выпадать из процессов, установить лимит на время использование приложений и развлекательного контента", - объяснил эксперт.
Рундасов также советует во время каникул заняться тем, до чего не доходили руки. Спорт, прогулки на свежем воздухе, путешествия и встречи с друзьями и помогут освежить голову. "Вспомните, чем вы действительно любите заниматься", - добавил эксперт.
"Насыщенная жизнь вне гаджетов и сети очень хорошо позволяет переключить голову и соблюдать баланс между работой и личной жизнью, что особенно важно для тех, кто практически круглосуточно погружен в работу в сети", - резюмировал Рундасов.