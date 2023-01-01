https://ria.ru/20230101/detoks-1842719966.html

Эксперт посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров

Эксперт посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров - РИА Новости, 01.01.2023

Эксперт посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров

Январские праздники - лучший повод на время отказаться от цифрового мира, заключенного в смартфонах, компьютерах и других устройствах, в этот период стоит... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:50

2023-01-01T12:50

2023-01-01T12:50

новый год — 2023

общество

новый год

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Январские праздники - лучший повод на время отказаться от цифрового мира, заключенного в смартфонах, компьютерах и других устройствах, в этот период стоит провести чистку каналов и групп в мессенджерах, а уведомления оставить только на важные и рабочие чаты, поделился мнением с РИА Новости руководитель "Яндекс 360" для бизнеса Алексей Рундасов. Он отметил, что январские праздники - "лучший повод устроить цифровой детокс - временный отказ от смартфона, компьютера и любого другого проводника в виртуальный мир". В этот период лучше переключиться на офлайн-общение, подчеркнул Рундасов. Однако не стоит и допускать и цифровой "интоксикации". "Сложно отстраниться от цифрового мира, когда ты являешься его частью... Для начала стоит грамотно расставить приоритеты в коммуникации и потреблении контента: провести чистку каналов и групп, настроить уведомления только на важные и рабочие чаты, чтобы не выпадать из процессов, установить лимит на время использование приложений и развлекательного контента", - объяснил эксперт. Рундасов также советует во время каникул заняться тем, до чего не доходили руки. Спорт, прогулки на свежем воздухе, путешествия и встречи с друзьями и помогут освежить голову. "Вспомните, чем вы действительно любите заниматься", - добавил эксперт. "Насыщенная жизнь вне гаджетов и сети очень хорошо позволяет переключить голову и соблюдать баланс между работой и личной жизнью, что особенно важно для тех, кто практически круглосуточно погружен в работу в сети", - резюмировал Рундасов.

https://ria.ru/20221231/zhelaniya-1842603561.html

https://ria.ru/20230101/pokhmele-1842711908.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, новый год