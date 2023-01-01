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Эксперт посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров - РИА Новости, 01.01.2023
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Эксперт посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров
Эксперт посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров - РИА Новости, 01.01.2023
Эксперт посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров
Январские праздники - лучший повод на время отказаться от цифрового мира, заключенного в смартфонах, компьютерах и других устройствах, в этот период стоит... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:50
2023-01-01T12:50
новый год — 2023
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Январские праздники - лучший повод на время отказаться от цифрового мира, заключенного в смартфонах, компьютерах и других устройствах, в этот период стоит провести чистку каналов и групп в мессенджерах, а уведомления оставить только на важные и рабочие чаты, поделился мнением с РИА Новости руководитель "Яндекс 360" для бизнеса Алексей Рундасов. Он отметил, что январские праздники - "лучший повод устроить цифровой детокс - временный отказ от смартфона, компьютера и любого другого проводника в виртуальный мир". В этот период лучше переключиться на офлайн-общение, подчеркнул Рундасов. Однако не стоит и допускать и цифровой "интоксикации". "Сложно отстраниться от цифрового мира, когда ты являешься его частью... Для начала стоит грамотно расставить приоритеты в коммуникации и потреблении контента: провести чистку каналов и групп, настроить уведомления только на важные и рабочие чаты, чтобы не выпадать из процессов, установить лимит на время использование приложений и развлекательного контента", - объяснил эксперт. Рундасов также советует во время каникул заняться тем, до чего не доходили руки. Спорт, прогулки на свежем воздухе, путешествия и встречи с друзьями и помогут освежить голову. "Вспомните, чем вы действительно любите заниматься", - добавил эксперт. "Насыщенная жизнь вне гаджетов и сети очень хорошо позволяет переключить голову и соблюдать баланс между работой и личной жизнью, что особенно важно для тех, кто практически круглосуточно погружен в работу в сети", - резюмировал Рундасов.
https://ria.ru/20221231/zhelaniya-1842603561.html
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общество, новый год
Новый год — 2023, Общество, Новый год
12:50 01.01.2023
 
Эксперт посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров

Эксперт Рундасов посоветовал россиянам провести новогодний детокс от мессенджеров

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Январские праздники - лучший повод на время отказаться от цифрового мира, заключенного в смартфонах, компьютерах и других устройствах, в этот период стоит провести чистку каналов и групп в мессенджерах, а уведомления оставить только на важные и рабочие чаты, поделился мнением с РИА Новости руководитель "Яндекс 360" для бизнеса Алексей Рундасов.
Он отметил, что январские праздники - "лучший повод устроить цифровой детокс - временный отказ от смартфона, компьютера и любого другого проводника в виртуальный мир". В этот период лучше переключиться на офлайн-общение, подчеркнул Рундасов. Однако не стоит и допускать и цифровой "интоксикации".
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"Сложно отстраниться от цифрового мира, когда ты являешься его частью... Для начала стоит грамотно расставить приоритеты в коммуникации и потреблении контента: провести чистку каналов и групп, настроить уведомления только на важные и рабочие чаты, чтобы не выпадать из процессов, установить лимит на время использование приложений и развлекательного контента", - объяснил эксперт.
Рундасов также советует во время каникул заняться тем, до чего не доходили руки. Спорт, прогулки на свежем воздухе, путешествия и встречи с друзьями и помогут освежить голову. "Вспомните, чем вы действительно любите заниматься", - добавил эксперт.
"Насыщенная жизнь вне гаджетов и сети очень хорошо позволяет переключить голову и соблюдать баланс между работой и личной жизнью, что особенно важно для тех, кто практически круглосуточно погружен в работу в сети", - резюмировал Рундасов.
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