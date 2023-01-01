https://ria.ru/20230101/davka-1842721238.html

В Уганде в новогоднюю ночь произошла давка в торговом центре

В Уганде в новогоднюю ночь произошла давка в торговом центре - РИА Новости, 01.01.2023

В Уганде в новогоднюю ночь произошла давка в торговом центре

По меньшей мере девять человек погибли в результате давки в новогоднюю ночь в торговом центре в столице Уганды Кампале, сообщает местное издание Chimp Reports... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T13:04

2023-01-01T13:04

2023-01-01T13:04

в мире

уганда

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли в результате давки в новогоднюю ночь в торговом центре в столице Уганды Кампале, сообщает местное издание Chimp Reports со ссылкой на полицию. Как заявили в полиции, трагедия произошла в полночь по местному времени после того, как был запущен праздничный фейерверк. "По окончании шоу последовала давка, в результате которой погибли на месте пять человек и еще несколько пострадали... Экстренные службы прибыли на место и отвезли пострадавших в больницу, где было подтверждено, что погибли девять человек", - цитирует издание представителя полиции Кампалы Люка Овойесигире. Отмечается, что среди погибших несколько несовершеннолетних.

https://ria.ru/20221217/davka-1839433551.html

https://ria.ru/20221113/davka-1831189661.html

уганда

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, уганда