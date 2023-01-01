https://ria.ru/20230101/davka-1842721238.html
В Уганде в новогоднюю ночь произошла давка в торговом центре
В Уганде в новогоднюю ночь произошла давка в торговом центре - РИА Новости, 01.01.2023
В Уганде в новогоднюю ночь произошла давка в торговом центре
По меньшей мере девять человек погибли в результате давки в новогоднюю ночь в торговом центре в столице Уганды Кампале, сообщает местное издание Chimp Reports... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T13:04
2023-01-01T13:04
2023-01-01T13:04
в мире
уганда
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли в результате давки в новогоднюю ночь в торговом центре в столице Уганды Кампале, сообщает местное издание Chimp Reports со ссылкой на полицию. Как заявили в полиции, трагедия произошла в полночь по местному времени после того, как был запущен праздничный фейерверк. "По окончании шоу последовала давка, в результате которой погибли на месте пять человек и еще несколько пострадали... Экстренные службы прибыли на место и отвезли пострадавших в больницу, где было подтверждено, что погибли девять человек", - цитирует издание представителя полиции Кампалы Люка Овойесигире. Отмечается, что среди погибших несколько несовершеннолетних.
https://ria.ru/20221217/davka-1839433551.html
https://ria.ru/20221113/davka-1831189661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, уганда
В Уганде в новогоднюю ночь произошла давка в торговом центре
В столице Уганды при давке в ТЦ в новогоднюю ночь погибли по меньшей мере девять человек
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
По меньшей мере девять человек погибли в результате давки в новогоднюю ночь в торговом центре в столице Уганды Кампале, сообщает местное издание Chimp Reports
со ссылкой на полицию.
Как заявили в полиции, трагедия произошла в полночь по местному времени после того, как был запущен праздничный фейерверк.
"По окончании шоу последовала давка, в результате которой погибли на месте пять человек и еще несколько пострадали... Экстренные службы прибыли на место и отвезли пострадавших в больницу, где было подтверждено, что погибли девять человек", - цитирует издание представителя полиции Кампалы Люка Овойесигире.
Отмечается, что среди погибших несколько несовершеннолетних.