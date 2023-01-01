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На инаугурации Лулы да Силвы задержали мужчину с взрывным устройством
На инаугурации Лулы да Силвы задержали мужчину с взрывным устройством - РИА Новости, 01.01.2023
На инаугурации Лулы да Силвы задержали мужчину с взрывным устройством
Мужчина с взрывным устройством и ножом, пытавшийся проникнуть на инаугурацию избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, задержан в федеральной... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T19:59
2023-01-01T19:59
2023-01-01T21:28
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луис инасиу лула да силва
бразилиа
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Мужчина с взрывным устройством и ножом, пытавшийся проникнуть на инаугурацию избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, задержан в федеральной столице - городе Бразилиа, передает агентство Рейтер со ссылкой на военную полицию.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
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Площадь у дворца Планалту в Бразилиа перед началом инаугурации Лулы да Силвы
Площадь у дворца Планалту в Бразилиа, где совсем скоро начнется инаугурация нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Пожарные поливают толпу из шлангов из-за жары.
2023-01-01T19:59
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в мире, бразилия, происшествия, луис инасиу лула да силва, бразилиа
В мире, Бразилия, Происшествия, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилиа
19:59 01.01.2023 (обновлено: 21:28 01.01.2023)
На инаугурации Лулы да Силвы задержали мужчину с взрывным устройством
Reuters: в Бразилии на инаугурации Лулы да Силвы задержали мужчину с взрывным устройством