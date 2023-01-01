https://ria.ru/20230101/braziliya-1842760571.html

На инаугурации Лулы да Силвы задержали мужчину с взрывным устройством

На инаугурации Лулы да Силвы задержали мужчину с взрывным устройством - РИА Новости, 01.01.2023

На инаугурации Лулы да Силвы задержали мужчину с взрывным устройством

Мужчина с взрывным устройством и ножом, пытавшийся проникнуть на инаугурацию избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, задержан в федеральной... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T19:59

2023-01-01T19:59

2023-01-01T21:28

в мире

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происшествия

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Мужчина с взрывным устройством и ножом, пытавшийся проникнуть на инаугурацию избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, задержан в федеральной столице - городе Бразилиа, передает агентство Рейтер со ссылкой на военную полицию.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.

https://ria.ru/20230101/braziliya-1842682873.html

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Площадь у дворца Планалту в Бразилиа перед началом инаугурации Лулы да Силвы Площадь у дворца Планалту в Бразилиа, где совсем скоро начнется инаугурация нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Пожарные поливают толпу из шлангов из-за жары. 2023-01-01T19:59 true PT0M14S

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