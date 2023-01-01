https://ria.ru/20230101/braziliya-1842724796.html

Эксперт спрогнозировала, как изменятся российско-бразильские отношения

Эксперт спрогнозировала, как изменятся российско-бразильские отношения - РИА Новости, 01.01.2023

Эксперт спрогнозировала, как изменятся российско-бразильские отношения

Бразилия при новом левоцентристском президенте Луисе Инасиу Луле да Силве продолжит развивать отношения с Россией, в том числе в военно-технической сфере, хотя... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T13:43

2023-01-01T13:43

2023-01-01T19:51

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

бразилия

россия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Бразилия при новом левоцентристском президенте Луисе Инасиу Луле да Силве продолжит развивать отношения с Россией, в том числе в военно-технической сфере, хотя есть сдерживающие факторы, считает заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки факультета международных отношений МГИМО МИД России профессор Людмила Окунева. "Политика в отношении России, несмотря на противоположные политические позиции бывшего президента и вступившего в должность, будет примерно одинаковой. Конечно, отношениям с Россией будет уделяться особое внимание. Я в этом не сомневаюсь, тем более что они были и при первом президентстве Лулы очень позитивными", — сказала она РИА Новости. По ее словам, кооперация Бразилии и Москвы будет развиваться прежде всего в торгово-экономической сфере — то есть в том, что в значительной степени интересует обе страны, по международным вопросам тоже будут найдены "точки соприкосновения". "Что касается военно-технического сотрудничества с Россией, оно продолжится, но дело в том, что, хотя Бразилия как государство и не поддерживает антироссийские санкции, есть вторичные санкции для конкретных компаний, которые могут затруднить такого рода кооперацию", — считает эксперт. Если в отношениях с Россией эксперт ожидает преемственности внешней политики Бразилии, то по остальным вопросам внешнеполитический курс страны будет отличаться от курса бывшего президента Жаира Болсонару. "У Болсонару была ориентация только на богатые и развитые страны — США, страны Европы. Он отказался от кооперации по линии Юг — Юг (подразумевает сотрудничество между развивающимися странами. — Прим. ред.), а это как раз то, что было при Луле да Силве в его предыдущий президентский срок и что будет при нем сейчас", — отметила Окунева. Она добавила, что Бразилия при новом президенте займет более активную позицию в международных организациях, а также, вероятно, вернется в Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Союз южноамериканских наций (УНАСУР), из которых вышла при Болсонару. Официальная церемония инаугурации Лулы да Силвы состоится 1 января 2023 года в Бразилиа. Ожидается, что в ней примут участие десятки мировых лидеров.

https://ria.ru/20230101/braziliya-1842682873.html

https://ria.ru/20221231/politika-1840804710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия, россия