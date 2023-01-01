https://ria.ru/20230101/braziliya-1842724796.html
Эксперт спрогнозировала, как изменятся российско-бразильские отношения
Эксперт спрогнозировала, как изменятся российско-бразильские отношения - РИА Новости, 01.01.2023
Эксперт спрогнозировала, как изменятся российско-бразильские отношения
Бразилия при новом левоцентристском президенте Луисе Инасиу Луле да Силве продолжит развивать отношения с Россией, в том числе в военно-технической сфере, хотя... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T13:43
2023-01-01T13:43
2023-01-01T19:51
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Бразилия при новом левоцентристском президенте Луисе Инасиу Луле да Силве продолжит развивать отношения с Россией, в том числе в военно-технической сфере, хотя есть сдерживающие факторы, считает заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки факультета международных отношений МГИМО МИД России профессор Людмила Окунева. "Политика в отношении России, несмотря на противоположные политические позиции бывшего президента и вступившего в должность, будет примерно одинаковой. Конечно, отношениям с Россией будет уделяться особое внимание. Я в этом не сомневаюсь, тем более что они были и при первом президентстве Лулы очень позитивными", — сказала она РИА Новости. По ее словам, кооперация Бразилии и Москвы будет развиваться прежде всего в торгово-экономической сфере — то есть в том, что в значительной степени интересует обе страны, по международным вопросам тоже будут найдены "точки соприкосновения". "Что касается военно-технического сотрудничества с Россией, оно продолжится, но дело в том, что, хотя Бразилия как государство и не поддерживает антироссийские санкции, есть вторичные санкции для конкретных компаний, которые могут затруднить такого рода кооперацию", — считает эксперт. Если в отношениях с Россией эксперт ожидает преемственности внешней политики Бразилии, то по остальным вопросам внешнеполитический курс страны будет отличаться от курса бывшего президента Жаира Болсонару. "У Болсонару была ориентация только на богатые и развитые страны — США, страны Европы. Он отказался от кооперации по линии Юг — Юг (подразумевает сотрудничество между развивающимися странами. — Прим. ред.), а это как раз то, что было при Луле да Силве в его предыдущий президентский срок и что будет при нем сейчас", — отметила Окунева. Она добавила, что Бразилия при новом президенте займет более активную позицию в международных организациях, а также, вероятно, вернется в Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Союз южноамериканских наций (УНАСУР), из которых вышла при Болсонару. Официальная церемония инаугурации Лулы да Силвы состоится 1 января 2023 года в Бразилиа. Ожидается, что в ней примут участие десятки мировых лидеров.
https://ria.ru/20230101/braziliya-1842682873.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия, россия
Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Россия
13:43 01.01.2023 (обновлено: 19:51 01.01.2023)
Эксперт спрогнозировала, как изменятся российско-бразильские отношения
Эксперт Окунева: Бразилия продолжит сотрудничество с Россией при новом президенте
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Бразилия при новом левоцентристском президенте Луисе Инасиу Луле да Силве продолжит развивать отношения с Россией, в том числе в военно-технической сфере, хотя есть сдерживающие факторы, считает заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки факультета международных отношений МГИМО МИД России профессор Людмила Окунева.
"Политика в отношении России, несмотря на противоположные политические позиции бывшего президента и вступившего в должность, будет примерно одинаковой. Конечно, отношениям с Россией будет уделяться особое внимание. Я в этом не сомневаюсь, тем более что они были и при первом президентстве Лулы очень позитивными", — сказала она РИА Новости.
По ее словам, кооперация Бразилии и Москвы
будет развиваться прежде всего в торгово-экономической сфере — то есть в том, что в значительной степени интересует обе страны, по международным вопросам тоже будут найдены "точки соприкосновения".
"Что касается военно-технического сотрудничества с Россией, оно продолжится, но дело в том, что, хотя Бразилия как государство и не поддерживает антироссийские санкции, есть вторичные санкции для конкретных компаний, которые могут затруднить такого рода кооперацию", — считает эксперт.
Если в отношениях с Россией эксперт ожидает преемственности внешней политики Бразилии, то по остальным вопросам внешнеполитический курс страны будет отличаться от курса бывшего президента Жаира Болсонару
.
"У Болсонару была ориентация только на богатые и развитые страны — США
, страны Европы
. Он отказался от кооперации по линии Юг — Юг (подразумевает сотрудничество между развивающимися странами. — Прим. ред.), а это как раз то, что было при Луле да Силве в его предыдущий президентский срок и что будет при нем сейчас", — отметила Окунева.
Она добавила, что Бразилия при новом президенте займет более активную позицию в международных организациях, а также, вероятно, вернется в Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Союз южноамериканских наций (УНАСУР), из которых вышла при Болсонару.
Официальная церемония инаугурации Лулы да Силвы состоится 1 января 2023 года в Бразилиа
. Ожидается, что в ней примут участие десятки мировых лидеров.