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В Оренбургской области запретили использование частных беспилотников - РИА Новости, 01.01.2023
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В Оренбургской области запретили использование частных беспилотников
В Оренбургской области запретили использование частных беспилотников - РИА Новости, 01.01.2023
В Оренбургской области запретили использование частных беспилотников
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ запрещающий использование частных беспилотников на территории региона. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T22:40
2023-01-01T22:40
оренбургская область
денис паслер
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УФА, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ запрещающий использование частных беспилотников на территории региона. "Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Оренбургской области, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти, подведомственными им организациями, иными предприятиями или организациями по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций", - говорится в указе, подписанном Паслером. В документе отмечается, что мера устанавливается на срок до снятия режима уровня базовой готовности.
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер
22:40 01.01.2023
 
В Оренбургской области запретили использование частных беспилотников

Губернатор Оренбургской области Паслер запретил использование частных БПЛА в регионе

© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в медиабанкОренбург
Оренбург - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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Оренбург. Архивное фото
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УФА, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ запрещающий использование частных беспилотников на территории региона.
"Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Оренбургской области, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти, подведомственными им организациями, иными предприятиями или организациями по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций", - говорится в указе, подписанном Паслером.
В документе отмечается, что мера устанавливается на срок до снятия режима уровня базовой готовности.
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