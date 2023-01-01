https://ria.ru/20230101/bosfor-1842694600.html
Босфорский пролив временно закрыли для движения судов
Босфорский пролив временно закрыли для движения судов - РИА Новости, 01.01.2023
Босфорский пролив временно закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщил турецкий телеканал A Haber. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:08
2023-01-01T09:08
2023-01-01T09:16
босфор
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турция
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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщил турецкий телеканал A Haber."Стамбульский пролив был закрыт для прохода судов в обоих направлениях из-за сильного тумана", - сообщил телеканал.
https://ria.ru/20221212/tanker-1838121885.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
босфор, в мире, турция
09:08 01.01.2023 (обновлено: 09:16 01.01.2023)
Босфорский пролив временно закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыли для движения судов из-за сильного тумана