https://ria.ru/20230101/bosfor-1842694600.html

Босфорский пролив временно закрыли для движения судов

Босфорский пролив временно закрыли для движения судов - РИА Новости, 01.01.2023

Босфорский пролив временно закрыли для движения судов

Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщил турецкий телеканал A Haber. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T09:08

2023-01-01T09:08

2023-01-01T09:16

босфор

в мире

турция

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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщил турецкий телеканал A Haber."Стамбульский пролив был закрыт для прохода судов в обоих направлениях из-за сильного тумана", - сообщил телеканал.

https://ria.ru/20221212/tanker-1838121885.html

босфор

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

босфор, в мире, турция