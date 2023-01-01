Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ЗВО пресекли атаки украинских войск на Кременском направлении - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/ataki-1842745560.html
Бойцы ЗВО пресекли атаки украинских войск на Кременском направлении
Бойцы ЗВО пресекли атаки украинских войск на Кременском направлении - РИА Новости, 01.01.2023
Бойцы ЗВО пресекли атаки украинских войск на Кременском направлении
Бойцы Западного военного округа совместно с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли попытки украинских силовиков прорваться на... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T17:12
2023-01-01T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
донбасс
луганская народная республика
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841561041_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9f25f67b573990b3618d570979117a32.jpg
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 1 янв — РИА Новости. Бойцы Западного военного округа совместно с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли попытки украинских силовиков прорваться на Кременском участке фронта в преддверии Нового года, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Уточняется, что при одной из атак украинские силовики использовали более 80 человек и около семи единиц бронированной техники. Попытку наступления удалось пресечь благодаря действиям артиллерии, танков, а также армейской и фронтовой авиации, уточнил собеседник агентства. По его данным, в результате неудачной атаки украинские военные потеряли более 50 человек и пять единиц техники.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
кременная
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подготовка российских бойцов к обороне на Кременском направлении
Бойцы ЗВО и псковские десантники пресекли несколько атак Киева в преддверии Нового года на Кременском направлении в Донбассе. Корреспондент РИА Новости наблюдал, как российские бойцы готовятся к обороне данного участка
2023-01-01T17:12
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841561041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76cb97d3a64ef62d87b6c3e9765b6837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кременная, донбасс, луганская народная республика, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Донбасс, Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины
Бойцы ЗВО пресекли атаки украинских войск на Кременском направлении
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 1 янв — РИА Новости. Бойцы Западного военного округа совместно с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли попытки украинских силовиков прорваться на Кременском участке фронта в преддверии Нового года, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
2023-01-01T17:12
true
PT1M29S
17:12 01.01.2023 (обновлено: 18:14 01.01.2023)
 
Бойцы ЗВО пресекли атаки украинских войск на Кременском направлении

Бойцы ЗВО и псковские десантники пресекли атаки Киева на Кременском направлении в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на передовой в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России на передовой в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России на передовой в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 1 янв — РИА Новости. Бойцы Западного военного округа совместно с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли попытки украинских силовиков прорваться на Кременском участке фронта в преддверии Нового года, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Российские Вооруженные силы осуществляли оборонительные действия в районе населенного пункта Кременная. Противник пытался прорвать нашу оборону. В обороне данного участка участвовал Западный военный округ во взаимодействии с псковскими десантниками", — сообщил агентству один из солдат ЗВО.

Уточняется, что при одной из атак украинские силовики использовали более 80 человек и около семи единиц бронированной техники. Попытку наступления удалось пресечь благодаря действиям артиллерии, танков, а также армейской и фронтовой авиации, уточнил собеседник агентства. По его данным, в результате неудачной атаки украинские военные потеряли более 50 человек и пять единиц техники.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяДонбассЛуганская Народная РеспубликаЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала