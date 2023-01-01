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Бойцы ЗВО пресекли атаки украинских войск на Кременском направлении

Бойцы ЗВО пресекли атаки украинских войск на Кременском направлении - РИА Новости, 01.01.2023

Бойцы ЗВО пресекли атаки украинских войск на Кременском направлении

Бойцы Западного военного округа совместно с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли попытки украинских силовиков прорваться на... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T17:12

2023-01-01T17:12

2023-01-01T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

кременная

донбасс

луганская народная республика

западный военный округ (зво)

вооруженные силы украины

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 1 янв — РИА Новости. Бойцы Западного военного округа совместно с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли попытки украинских силовиков прорваться на Кременском участке фронта в преддверии Нового года, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Уточняется, что при одной из атак украинские силовики использовали более 80 человек и около семи единиц бронированной техники. Попытку наступления удалось пресечь благодаря действиям артиллерии, танков, а также армейской и фронтовой авиации, уточнил собеседник агентства. По его данным, в результате неудачной атаки украинские военные потеряли более 50 человек и пять единиц техники.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

кременная

донбасс

луганская народная республика

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Подготовка российских бойцов к обороне на Кременском направлении Бойцы ЗВО и псковские десантники пресекли несколько атак Киева в преддверии Нового года на Кременском направлении в Донбассе. Корреспондент РИА Новости наблюдал, как российские бойцы готовятся к обороне данного участка 2023-01-01T17:12 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, кременная, донбасс, луганская народная республика, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, видео