17:12 01.01.2023 (обновлено: 18:14 01.01.2023)
Бойцы ЗВО пресекли атаки украинских войск на Кременском направлении
Бойцы ЗВО и псковские десантники пресекли атаки Киева на Кременском направлении в Донбассе
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на передовой в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России на передовой в зоне проведения СВО. Архивное фото
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 1 янв — РИА Новости. Бойцы Западного военного округа совместно с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли попытки украинских силовиков прорваться на Кременском участке фронта в преддверии Нового года, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Российские Вооруженные силы осуществляли оборонительные действия в районе населенного пункта Кременная. Противник пытался прорвать нашу оборону. В обороне данного участка участвовал Западный военный округ во взаимодействии с псковскими десантниками", — сообщил агентству один из солдат ЗВО.
Уточняется, что при одной из атак украинские силовики использовали более 80 человек и около семи единиц бронированной техники. Попытку наступления удалось пресечь благодаря действиям артиллерии, танков, а также армейской и фронтовой авиации, уточнил собеседник агентства. По его данным, в результате неудачной атаки украинские военные потеряли более 50 человек и пять единиц техники.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.