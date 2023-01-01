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Российские силы сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 01.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские силы сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские силы сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 01.01.2023
Российские силы сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбили контратаки украинской армии на населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, уничтожив более 50 украинских... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:54
2023-01-01T15:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбили контратаки украинской армии на населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, уничтожив более 50 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
14:54 01.01.2023 (обновлено: 15:06 01.01.2023)
 
Российские силы сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: российские силы сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбили контратаки украинской армии на населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, уничтожив более 50 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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