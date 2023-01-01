https://ria.ru/20230101/ataki-1842731870.html

Российские силы сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские силы сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 01.01.2023

Российские силы сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбили контратаки украинской армии на населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, уничтожив более 50 украинских... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:54

2023-01-01T14:54

2023-01-01T15:06

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбили контратаки украинской армии на населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, уничтожив более 50 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842714451.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире