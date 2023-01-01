https://ria.ru/20230101/arestovich-1842774403.html
Арестович считает, что на Украине нужно установить монархию
Арестович считает, что на Украине нужно установить монархию - РИА Новости, 01.01.2023
Арестович считает, что на Украине нужно установить монархию
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сравнил происходящее на Украине с "Властелином колец" и выразил мнение, что в стране нужно... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T23:06
2023-01-01T23:06
2023-01-01T23:43
алексей арестович
владимир зеленский
олег скрипка
украина
испания
франция
вопли видоплясова
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сравнил происходящее на Украине с "Властелином колец" и выразил мнение, что в стране нужно установить монархию. "Если мы в сценарии "Властелина колец", а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна. А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить все московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей. В Британии же есть монархия, правильно? Не худшая страна мира", — сказал Арестович в интервью солисту группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке, отрывок из которого опубликован на странице политика в Telegram. Арестович отметил, что в Испании монархию восстановили после правления Франсиско Франко, и добавил, что "очень сильное движение" за возвращение такой формы правления есть во Франции. Он также отметил, что в Бельгии королевскую династию выбрали лишь в XIX веке.
https://ria.ru/20221225/ssha-1841222760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей арестович , владимир зеленский, олег скрипка, украина, испания, франция, вопли видоплясова
Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Олег Скрипка, Украина, Испания, Франция, Вопли Видоплясова
23:06 01.01.2023 (обновлено: 23:43 01.01.2023)
Арестович считает, что на Украине нужно установить монархию
Советник офиса Зеленского Арестович выступил за установление монархии на Украине