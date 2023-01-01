https://ria.ru/20230101/alkogol-1842683324.html

Названы последствия отказа от алкоголя на один месяц

Названы последствия отказа от алкоголя на один месяц - РИА Новости, 01.01.2023

Названы последствия отказа от алкоголя на один месяц

Месяц без алкоголя крайне положительно влияет на здоровье, заявила доктор реабилитационной клиники Деламер Кэтрин Карни в беседе с Telegraph. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T03:54

2023-01-01T03:54

2023-01-01T03:54

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Месяц без алкоголя крайне положительно влияет на здоровье, заявила доктор реабилитационной клиники Деламер Кэтрин Карни в беседе с Telegraph.Собеседница агентства утверждает, что отказ от спиртного всего на месяц крайне благоприятно скажется на работе организма. Злоупотребление спиртным, сообщила Карни, повышает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. При длительном отказе от спиртного давление нормализуется, а риск болезней значительно сокращается. По ее словам, алкоголь негативно сказывается на качестве сна. Если не пить на протяжении месяца, то качество сна улучшится, следовательно, появится легкость и бодрость на протяжении дня. Более того, регулярное употребление спиртных напитков негативно сказывается на психическом здоровье."Хоть 56 процентов британцев говорят, что пьют, чтобы просто расслабиться, облегчение носит временный характер, а ментальное здоровье в целом может серьезно ухудшиться", — заключила Карни.

https://ria.ru/20230101/khranenie-1842574758.html

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новый год