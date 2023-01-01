https://ria.ru/20230101/alkogol-1842683324.html
Названы последствия отказа от алкоголя на один месяц
Названы последствия отказа от алкоголя на один месяц - РИА Новости, 01.01.2023
Названы последствия отказа от алкоголя на один месяц
Месяц без алкоголя крайне положительно влияет на здоровье, заявила доктор реабилитационной клиники Деламер Кэтрин Карни в беседе с Telegraph. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T03:54
2023-01-01T03:54
2023-01-01T03:54
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Месяц без алкоголя крайне положительно влияет на здоровье, заявила доктор реабилитационной клиники Деламер Кэтрин Карни в беседе с Telegraph.Собеседница агентства утверждает, что отказ от спиртного всего на месяц крайне благоприятно скажется на работе организма. Злоупотребление спиртным, сообщила Карни, повышает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. При длительном отказе от спиртного давление нормализуется, а риск болезней значительно сокращается. По ее словам, алкоголь негативно сказывается на качестве сна. Если не пить на протяжении месяца, то качество сна улучшится, следовательно, появится легкость и бодрость на протяжении дня. Более того, регулярное употребление спиртных напитков негативно сказывается на психическом здоровье."Хоть 56 процентов британцев говорят, что пьют, чтобы просто расслабиться, облегчение носит временный характер, а ментальное здоровье в целом может серьезно ухудшиться", — заключила Карни.
https://ria.ru/20230101/khranenie-1842574758.html
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новый год
Названы последствия отказа от алкоголя на один месяц
Telegraph: месяц без спиртного значительно улучшит физическое и психологическое здоровье
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости
. Месяц без алкоголя крайне положительно влияет на здоровье, заявила доктор реабилитационной клиники Деламер Кэтрин Карни в беседе
с Telegraph.
Собеседница агентства утверждает, что отказ от спиртного всего на месяц крайне благоприятно скажется на работе организма.
Злоупотребление спиртным, сообщила Карни, повышает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. При длительном отказе от спиртного давление нормализуется, а риск болезней значительно сокращается.
"Месяц трезвости благоприятен не только для физического здоровья", — добавила доктор.
По ее словам, алкоголь негативно сказывается на качестве сна. Если не пить на протяжении месяца, то качество сна улучшится, следовательно, появится легкость и бодрость на протяжении дня. Более того, регулярное употребление спиртных напитков негативно сказывается на психическом здоровье.
"Хоть 56 процентов британцев говорят, что пьют, чтобы просто расслабиться, облегчение носит временный характер, а ментальное здоровье в целом может серьезно ухудшиться", — заключила Карни.