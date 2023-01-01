https://ria.ru/20230101/aes-1842715341.html

АЭС в России установили новый рекорд выработки электроэнергии

АЭС в России установили новый рекорд выработки электроэнергии - РИА Новости, 01.01.2023

АЭС в России установили новый рекорд выработки электроэнергии

АЭС в России в 2022 году установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 223 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:05

2023-01-01T12:05

2023-01-01T15:25

ядерные технологии

россия

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. АЭС в России в 2022 году установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 223 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". "Атомные станции выработали свыше 223,371 миллиарда киловатт-часов (за 2021 год было выработано свыше 222,436 миллиарда киловатт-часов)", — говорится в сообщении.По словам гендиректора концерна Андрея Петрова, одним из основных факторов, сыгравших большую роль в повышении выработки электроэнергии, стало качественное проведение ремонтной кампании, в ходе которой удалось оптимизировать ее срок на 146 суток, в том числе благодаря применению принципиально новых цифровых инструментов.Баланс Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 2022 году был выполнен на 102,52% при плановом показателе 217,872 миллиарда киловатт-часов (или на 100,42% относительно предыдущего, 2021 года). Коэффициент использования установленной мощности (важнейшая характеристика эффективности работы энергоблоков) вырос до рекордных 86,21%.Сегодня в состав концерна "Росэнергоатом" на правах его филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая блок плавучей атомной теплоэлектростанции в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 гигаватта. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в России.

https://ria.ru/20221227/vodorod-1841636500.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная антимонопольная служба (фас россии)