https://ria.ru/20230101/aes-1842715341.html
АЭС в России установили новый рекорд выработки электроэнергии
АЭС в России установили новый рекорд выработки электроэнергии - РИА Новости, 01.01.2023
АЭС в России установили новый рекорд выработки электроэнергии
АЭС в России в 2022 году установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 223 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:05
2023-01-01T12:05
2023-01-01T15:25
ядерные технологии
россия
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. АЭС в России в 2022 году установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 223 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". "Атомные станции выработали свыше 223,371 миллиарда киловатт-часов (за 2021 год было выработано свыше 222,436 миллиарда киловатт-часов)", — говорится в сообщении.По словам гендиректора концерна Андрея Петрова, одним из основных факторов, сыгравших большую роль в повышении выработки электроэнергии, стало качественное проведение ремонтной кампании, в ходе которой удалось оптимизировать ее срок на 146 суток, в том числе благодаря применению принципиально новых цифровых инструментов.Баланс Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 2022 году был выполнен на 102,52% при плановом показателе 217,872 миллиарда киловатт-часов (или на 100,42% относительно предыдущего, 2021 года). Коэффициент использования установленной мощности (важнейшая характеристика эффективности работы энергоблоков) вырос до рекордных 86,21%.Сегодня в состав концерна "Росэнергоатом" на правах его филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая блок плавучей атомной теплоэлектростанции в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 гигаватта. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в России.
https://ria.ru/20221227/vodorod-1841636500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Ядерные технологии, Россия, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
12:05 01.01.2023 (обновлено: 15:25 01.01.2023)
АЭС в России установили новый рекорд выработки электроэнергии
АЭС в России в 2022 году установили новый рекорд выработки электроэнергии
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. АЭС в России в 2022 году установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 223 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом".
"Атомные станции выработали свыше 223,371 миллиарда киловатт-часов (за 2021 год было выработано свыше 222,436 миллиарда киловатт-часов)", — говорится в сообщении.
По словам гендиректора концерна Андрея Петрова
, одним из основных факторов, сыгравших большую роль в повышении выработки электроэнергии, стало качественное проведение ремонтной кампании, в ходе которой удалось оптимизировать ее срок на 146 суток, в том числе благодаря применению принципиально новых цифровых инструментов.
Баланс Федеральной антимонопольной службы (ФАС
) в 2022 году был выполнен на 102,52% при плановом показателе 217,872 миллиарда киловатт-часов (или на 100,42% относительно предыдущего, 2021 года). Коэффициент использования установленной мощности (важнейшая характеристика эффективности работы энергоблоков) вырос до рекордных 86,21%.
Сегодня в состав концерна "Росэнергоатом" на правах его филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая блок плавучей атомной теплоэлектростанции в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 гигаватта.
В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в России.