https://ria.ru/20221231/zemletryasenie-1842601190.html
В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение
В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 31.12.2022
В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой до четырех баллов зафиксировано в акватории Черного моря, Анапе и Новороссийске, жертв и разрушений нет, сообщило ГУ МЧС по... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:27
2022-12-31T11:27
2022-12-31T18:39
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
черное море
анапа
новороссийск
происшествия
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КРАСНОДАР, 31 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой до четырех баллов зафиксировано в акватории Черного моря, Анапе и Новороссийске, жертв и разрушений нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. "В 08:00 часов 31.12.2022 произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря Краснодарского края, в 35 километрах от поселка Сукко, с эпицентром на глубине десять километров, магнитудой 3,5 балла. Толчки в МО Новороссийск ощущались в Центральном внутригородском районе, а также в станице Раевская. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой четыре балла. На территории Анапы толчки физически ощущались", — говорится в сообщении. Отмечается, что жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. По данным ведомства, оперативные группы проводят осмотр и сбор информации о возможных последствиях сейсмособытия.
https://ria.ru/20221228/sochi-1841860507.html
краснодарский край
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черное море, анапа, новороссийск, происшествия
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Черное море, Анапа, Новороссийск, Происшествия
11:27 31.12.2022 (обновлено: 18:39 31.12.2022)
В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение
В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение до четырех баллов, разрушений нет