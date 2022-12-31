https://ria.ru/20221231/zemletryasenie-1842601190.html

В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение

В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 31.12.2022

В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой до четырех баллов зафиксировано в акватории Черного моря, Анапе и Новороссийске, жертв и разрушений нет, сообщило ГУ МЧС по... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:27

2022-12-31T11:27

2022-12-31T18:39

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

черное море

анапа

новороссийск

происшествия

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КРАСНОДАР, 31 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой до четырех баллов зафиксировано в акватории Черного моря, Анапе и Новороссийске, жертв и разрушений нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. "В 08:00 часов 31.12.2022 произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря Краснодарского края, в 35 километрах от поселка Сукко, с эпицентром на глубине десять километров, магнитудой 3,5 балла. Толчки в МО Новороссийск ощущались в Центральном внутригородском районе, а также в станице Раевская. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой четыре балла. На территории Анапы толчки физически ощущались", — говорится в сообщении. Отмечается, что жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. По данным ведомства, оперативные группы проводят осмотр и сбор информации о возможных последствиях сейсмособытия.

https://ria.ru/20221228/sochi-1841860507.html

краснодарский край

черное море

анапа

новороссийск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черное море, анапа, новороссийск, происшествия