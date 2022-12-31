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В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 31.12.2022
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В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение
В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 31.12.2022
В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой до четырех баллов зафиксировано в акватории Черного моря, Анапе и Новороссийске, жертв и разрушений нет, сообщило ГУ МЧС по... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:27
2022-12-31T18:39
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
черное море
анапа
новороссийск
происшествия
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КРАСНОДАР, 31 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой до четырех баллов зафиксировано в акватории Черного моря, Анапе и Новороссийске, жертв и разрушений нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. "В 08:00 часов 31.12.2022 произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря Краснодарского края, в 35 километрах от поселка Сукко, с эпицентром на глубине десять километров, магнитудой 3,5 балла. Толчки в МО Новороссийск ощущались в Центральном внутригородском районе, а также в станице Раевская. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой четыре балла. На территории Анапы толчки физически ощущались", — говорится в сообщении. Отмечается, что жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. По данным ведомства, оперативные группы проводят осмотр и сбор информации о возможных последствиях сейсмособытия.
https://ria.ru/20221228/sochi-1841860507.html
краснодарский край
черное море
анапа
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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черное море, анапа, новороссийск, происшествия
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Черное море, Анапа, Новороссийск, Происшествия
11:27 31.12.2022 (обновлено: 18:39 31.12.2022)
 
В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение

В Анапе и Новороссийске зафиксировали землетрясение до четырех баллов, разрушений нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗимний отдых в Анапе
Зимний отдых в Анапе - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зимний отдых в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой до четырех баллов зафиксировано в акватории Черного моря, Анапе и Новороссийске, жертв и разрушений нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 08:00 часов 31.12.2022 произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря Краснодарского края, в 35 километрах от поселка Сукко, с эпицентром на глубине десять километров, магнитудой 3,5 балла. Толчки в МО Новороссийск ощущались в Центральном внутригородском районе, а также в станице Раевская. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой четыре балла. На территории Анапы толчки физически ощущались", — говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
По данным ведомства, оперативные группы проводят осмотр и сбор информации о возможных последствиях сейсмособытия.
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