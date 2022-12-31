https://ria.ru/20221231/zelenskiy-1842675782.html
На Западе разочаровались в новом решении Зеленского
На Западе разочаровались в новом решении Зеленского - РИА Новости, 31.12.2022
На Западе разочаровались в новом решении Зеленского
Пользователи Twitter раскритиковали решение президента Владимира Зеленского принять новый закон о деятельности средств массовой информации. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T23:21
2022-12-31T23:21
2022-12-31T23:21
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали решение президента Владимира Зеленского принять новый закон о деятельности средств массовой информации.Согласно принятому в четверг документу, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент."Теперь я понимаю, как я заблуждался о Зеленском. Сейчас я вижу, что он еще один коррумпированный политик", — написал Джин Цешевски."А мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру", — поделилась мнением Линда Томас."Я хочу вернуть свои деньги, которые отдали Украине", — потребовал Шон Мерфи."Другими словами, никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину", — заключил еще один комментатор."Он предал украинский народ", — добавил другой."А США продолжают посылать Зеленскому все больше денег", — возмутился другой пользователь.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Киева, заявила, что новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ.
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в мире, владимир зеленский, мария захарова, сша, россия, киев, twitter
В мире, Владимир Зеленский, Мария Захарова, США, Россия, Киев, Twitter
На Западе разочаровались в новом решении Зеленского
Пользователей Twitter возмутил украинский закон "О медиа", ограничивающий работу СМИ