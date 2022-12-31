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На Западе разочаровались в новом решении Зеленского - РИА Новости, 31.12.2022
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На Западе разочаровались в новом решении Зеленского
На Западе разочаровались в новом решении Зеленского - РИА Новости, 31.12.2022
На Западе разочаровались в новом решении Зеленского
Пользователи Twitter раскритиковали решение президента Владимира Зеленского принять новый закон о деятельности средств массовой информации. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T23:21
2022-12-31T23:21
в мире
владимир зеленский
мария захарова
сша
россия
киев
twitter
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали решение президента Владимира Зеленского принять новый закон о деятельности средств массовой информации.Согласно принятому в четверг документу, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент."Теперь я понимаю, как я заблуждался о Зеленском. Сейчас я вижу, что он еще один коррумпированный политик", — написал Джин Цешевски."А мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру", — поделилась мнением Линда Томас."Я хочу вернуть свои деньги, которые отдали Украине", — потребовал Шон Мерфи."Другими словами, никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину", — заключил еще один комментатор."Он предал украинский народ", — добавил другой."А США продолжают посылать Зеленскому все больше денег", — возмутился другой пользователь.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Киева, заявила, что новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ.
https://radiosputnik.ria.ru/20221231/zelenskiy-1842664877.html
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в мире, владимир зеленский, мария захарова, сша, россия, киев, twitter
В мире, Владимир Зеленский, Мария Захарова, США, Россия, Киев, Twitter
23:21 31.12.2022
 
На Западе разочаровались в новом решении Зеленского

Пользователей Twitter возмутил украинский закон "О медиа", ограничивающий работу СМИ

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали решение президента Владимира Зеленского принять новый закон о деятельности средств массовой информации.
Согласно принятому в четверг документу, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 19:45В мире
В США заинтересовались налоговыми декларациями Зеленского
"Теперь я понимаю, как я заблуждался о Зеленском. Сейчас я вижу, что он еще один коррумпированный политик", — написал Джин Цешевски.
"А мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру", — поделилась мнением Линда Томас.
"Я хочу вернуть свои деньги, которые отдали Украине", — потребовал Шон Мерфи.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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"Другими словами, никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину", — заключил еще один комментатор.
"Он предал украинский народ", — добавил другой.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 05:23
Во Франции раскрыли неудобную для европейцев правду о Зеленском
США продолжают посылать Зеленскому все больше денег", — возмутился другой пользователь.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Киева, заявила, что новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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