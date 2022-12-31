Рейтинг@Mail.ru
Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221231/zayavlenie-1842673565.html
Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции
Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции - РИА Новости, 31.12.2022
Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции
Заявление Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Лачинского коридора не приняли из-за подхода Франции, сообщил первый заместитель постоянного представителя... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T21:54
2022-12-31T22:47
в мире
россия
армения
нагорный карабах
оон
совет безопасности оон
азербайджан
дмитрий полянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 31 дек — РИА Новости. Заявление Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Лачинского коридора не приняли из-за подхода Франции, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Не могу не отметить абсолютно ложную подачу информации о причинах непринятия Совбезом ООН заявления для прессы по ситуации вокруг Лачинского коридора", —написал он.По словам дипломата, российское постпредство с самого начала было настроено на конструктивную работу по выработке реакции Совбеза."По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна", — подчеркнул Полянский.Он обратил внимание, что в отличие от западных стран Москва не на словах, а на деле занимается урегулирование в Нагорном Карабахе. Так, российские миротворцы обеспечивают безопасность и в контактах со сторонами ищут развязки спорных вопросов. "Основой нормализации остаются четыре совместных заявления на высшем уровне, поддержанные и Баку, и Ереваном. В ходе работы над заявлением бывшие западные партнеры не нашли в себе мужества упомянуть эти документы и усилия российских миротворцев", — отметил заместитель постпреда.Дипломат сообщил, что "западники" пытались принять какое-либо заявление Совбеза, а не разработать меры для разрешения конфликта."Мне лично очень хочется верить, что наши армянские друзья не дадут втянуть себя в нечистоплотные геополитические игры в угоду тем, кто не гнушается использовать любые поводы столкнуть братские народы, жившие вместе в СССР и пожарче раздуть малейшие противоречия и проблемы у нас дома", — подытожил Полянский.Дорога через Лачинский коридор — единственный путь, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. По договоренностям ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в регионе, дорогу контролирует российский миротворческий контингент, размещенный на пятилетний срок.Министерство обороны России 12 декабря сообщило, чтл азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, поэтому командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. В Баку назвали происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 декабря призвал Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, это является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Как уверяет премьер, и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.
https://ria.ru/20221229/lachinsk-1842171441.html
https://ria.ru/20221228/rudnik-1842053163.html
https://ria.ru/20221230/koridor-1842506969.html
россия
армения
нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, нагорный карабах, оон, совет безопасности оон, азербайджан, дмитрий полянский
В мире, Россия, Армения, Нагорный Карабах, ООН, Совет Безопасности ООН, Азербайджан, Дмитрий Полянский
21:54 31.12.2022 (обновлено: 22:47 31.12.2022)
 
Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции

Зампостпреда Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 31 дек — РИА Новости. Заявление Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Лачинского коридора не приняли из-за подхода Франции, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"Не могу не отметить абсолютно ложную подачу информации о причинах непринятия Совбезом ООН заявления для прессы по ситуации вокруг Лачинского коридора", —написал он.
Вывеска при въезде в Лачинский район - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 12:58
Кремль выразил обеспокоенность напряженностью вокруг Лачинского коридора
По словам дипломата, российское постпредство с самого начала было настроено на конструктивную работу по выработке реакции Совбеза.
"По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна", — подчеркнул Полянский.
Он обратил внимание, что в отличие от западных стран Москва не на словах, а на деле занимается урегулирование в Нагорном Карабахе. Так, российские миротворцы обеспечивают безопасность и в контактах со сторонами ищут развязки спорных вопросов.
"Основой нормализации остаются четыре совместных заявления на высшем уровне, поддержанные и Баку, и Ереваном. В ходе работы над заявлением бывшие западные партнеры не нашли в себе мужества упомянуть эти документы и усилия российских миротворцев", — отметил заместитель постпреда.
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 22:11
В Карабахе приостановили работу рудника из-за блокады Лачинского коридора
Дипломат сообщил, что "западники" пытались принять какое-либо заявление Совбеза, а не разработать меры для разрешения конфликта.
"Мне лично очень хочется верить, что наши армянские друзья не дадут втянуть себя в нечистоплотные геополитические игры в угоду тем, кто не гнушается использовать любые поводы столкнуть братские народы, жившие вместе в СССР и пожарче раздуть малейшие противоречия и проблемы у нас дома", — подытожил Полянский.
Дорога через Лачинский коридор — единственный путь, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. По договоренностям ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в регионе, дорогу контролирует российский миротворческий контингент, размещенный на пятилетний срок.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 16:18
МИД прокомментировал ситуацию с разблокировкой Лачинского коридора
Министерство обороны России 12 декабря сообщило, чтл азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, поэтому командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. В Баку назвали происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 декабря призвал Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, это является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Как уверяет премьер, и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31Инфографика
Блокировка Лачинского коридора
Инфографика
Посмотреть
 
В миреРоссияАрменияНагорный КарабахООНСовет Безопасности ООНАзербайджанДмитрий Полянский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала