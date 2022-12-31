https://ria.ru/20221231/zayavlenie-1842673565.html
Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции
Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции - РИА Новости, 31.12.2022
Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции
Заявление Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Лачинского коридора не приняли из-за подхода Франции, сообщил первый заместитель постоянного представителя... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T21:54
2022-12-31T21:54
2022-12-31T22:47
в мире
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азербайджан
дмитрий полянский
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ООН, 31 дек — РИА Новости. Заявление Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Лачинского коридора не приняли из-за подхода Франции, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Не могу не отметить абсолютно ложную подачу информации о причинах непринятия Совбезом ООН заявления для прессы по ситуации вокруг Лачинского коридора", —написал он.По словам дипломата, российское постпредство с самого начала было настроено на конструктивную работу по выработке реакции Совбеза."По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна", — подчеркнул Полянский.Он обратил внимание, что в отличие от западных стран Москва не на словах, а на деле занимается урегулирование в Нагорном Карабахе. Так, российские миротворцы обеспечивают безопасность и в контактах со сторонами ищут развязки спорных вопросов. "Основой нормализации остаются четыре совместных заявления на высшем уровне, поддержанные и Баку, и Ереваном. В ходе работы над заявлением бывшие западные партнеры не нашли в себе мужества упомянуть эти документы и усилия российских миротворцев", — отметил заместитель постпреда.Дипломат сообщил, что "западники" пытались принять какое-либо заявление Совбеза, а не разработать меры для разрешения конфликта."Мне лично очень хочется верить, что наши армянские друзья не дадут втянуть себя в нечистоплотные геополитические игры в угоду тем, кто не гнушается использовать любые поводы столкнуть братские народы, жившие вместе в СССР и пожарче раздуть малейшие противоречия и проблемы у нас дома", — подытожил Полянский.Дорога через Лачинский коридор — единственный путь, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. По договоренностям ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в регионе, дорогу контролирует российский миротворческий контингент, размещенный на пятилетний срок.Министерство обороны России 12 декабря сообщило, чтл азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, поэтому командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. В Баку назвали происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 декабря призвал Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, это является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Как уверяет премьер, и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.
https://ria.ru/20221229/lachinsk-1842171441.html
https://ria.ru/20221228/rudnik-1842053163.html
https://ria.ru/20221230/koridor-1842506969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, нагорный карабах, оон, совет безопасности оон, азербайджан, дмитрий полянский
В мире, Россия, Армения, Нагорный Карабах, ООН, Совет Безопасности ООН, Азербайджан, Дмитрий Полянский
21:54 31.12.2022 (обновлено: 22:47 31.12.2022)
Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции
Зампостпреда Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции
ООН, 31 дек — РИА Новости.
Заявление Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Лачинского коридора не приняли из-за подхода Франции, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"Не могу не отметить абсолютно ложную подачу информации о причинах непринятия Совбезом ООН заявления для прессы по ситуации вокруг Лачинского коридора", —написал он.
По словам дипломата, российское постпредство с самого начала было настроено на конструктивную работу по выработке реакции Совбеза.
"По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна", — подчеркнул Полянский.
Он обратил внимание, что в отличие от западных стран Москва не на словах, а на деле занимается урегулирование в Нагорном Карабахе. Так, российские миротворцы обеспечивают безопасность и в контактах со сторонами ищут развязки спорных вопросов.
"Основой нормализации остаются четыре совместных заявления на высшем уровне, поддержанные и Баку, и Ереваном. В ходе работы над заявлением бывшие западные партнеры не нашли в себе мужества упомянуть эти документы и усилия российских миротворцев", — отметил заместитель постпреда.
Дипломат сообщил, что "западники" пытались принять какое-либо заявление Совбеза, а не разработать меры для разрешения конфликта.
"Мне лично очень хочется верить, что наши армянские друзья не дадут втянуть себя в нечистоплотные геополитические игры в угоду тем, кто не гнушается использовать любые поводы столкнуть братские народы, жившие вместе в СССР
и пожарче раздуть малейшие противоречия и проблемы у нас дома", — подытожил Полянский.
Дорога через Лачинский коридор
— единственный путь, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. По договоренностям ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в регионе, дорогу контролирует российский миротворческий контингент, размещенный на пятилетний срок.
Министерство обороны России 12 декабря сообщило, чтл азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт
— Горис, поэтому командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. В Баку назвали происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 декабря призвал Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, это является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана
от 9 ноября 2020 года. Как уверяет премьер, и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.