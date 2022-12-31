https://ria.ru/20221231/whatsapp-1842573794.html

Россиянам рассказали, кто останется без WhatsApp с 1 января

Россиянам рассказали, кто останется без WhatsApp с 1 января - РИА Новости, 31.12.2022

Россиянам рассказали, кто останется без WhatsApp с 1 января

С начала 2023 году мессенджер WhatsApp прекращает поддержку устройств со старой версией операционных систем, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T03:15

2022-12-31T03:15

2022-12-31T03:15

технологии

общество

whatsapp inc.

сергей кузьменко

россия

samsung

apple iphone

роскачество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. С начала 2023 году мессенджер WhatsApp прекращает поддержку устройств со старой версией операционных систем, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.Среди устаревших моделей iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG, Samsung и других. Проверить, не устарела ли ваша версия ОС, можно в настройках. Ранее WhatsApp уже прекращал поддержку устройств со старой ОС.Если ваша модель смартфона попала под ограничения, лучше задуматься о приобретении нового устройства. Кузьменко предостерег пользователей от попыток воспользоваться "серыми" способами обхода запретов мессенджера.“Все подобные объявления имеют одну простую цель: ввести пользователя в заблуждение, завладеть его учетными данными и пользоваться ими в своих корыстных целях”, — подчеркнул он.

https://ria.ru/20221228/messendzhery-1841789185.html

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технологии, общество, whatsapp inc., сергей кузьменко, россия, samsung, apple iphone, роскачество