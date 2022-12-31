https://ria.ru/20221231/vzryv-1842676646.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях - РИА Новости, 31.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Взрывы слышны в Днепропетровске и Николаевской области, по предварительно информации, работает система противовоздушной обороны, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T23:37
2022-12-31T23:37
2022-12-31T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
николаевская область
одесская область
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске и Николаевской области, по предварительно информации, работает система противовоздушной обороны, сообщает телеканал ТСН. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена во второй раз за день в Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины и в подконтрольной Киеву частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. "Днепропетровская и Николаевская области работает ПВО", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале. В свою очередь телеканал 5.ua в соцсети сообщает, что также слышны взрывы в Днепропетровске.
https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1840477800.html
днепропетровск
николаевская область
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в мире, днепропетровск, николаевская область, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Николаевская область, Одесская область
23:37 31.12.2022 (обновлено: 23:39 31.12.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской и Днепропетровской областях