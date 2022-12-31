https://ria.ru/20221231/vzryv-1842676646.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях - РИА Новости, 31.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях

Взрывы слышны в Днепропетровске и Николаевской области, по предварительно информации, работает система противовоздушной обороны, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T23:37

2022-12-31T23:37

2022-12-31T23:39

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

николаевская область

одесская область

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске и Николаевской области, по предварительно информации, работает система противовоздушной обороны, сообщает телеканал ТСН. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена во второй раз за день в Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины и в подконтрольной Киеву частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. "Днепропетровская и Николаевская области работает ПВО", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале. В свою очередь телеканал 5.ua в соцсети сообщает, что также слышны взрывы в Днепропетровске.

https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1840477800.html

днепропетровск

николаевская область

одесская область

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в мире, днепропетровск, николаевская область, одесская область