Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/vzryv-1842676646.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях - РИА Новости, 31.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Взрывы слышны в Днепропетровске и Николаевской области, по предварительно информации, работает система противовоздушной обороны, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T23:37
2022-12-31T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
николаевская область
одесская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске и Николаевской области, по предварительно информации, работает система противовоздушной обороны, сообщает телеканал ТСН. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена во второй раз за день в Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины и в подконтрольной Киеву частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. "Днепропетровская и Николаевская области работает ПВО", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале. В свою очередь телеканал 5.ua в соцсети сообщает, что также слышны взрывы в Днепропетровске.
https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1840477800.html
днепропетровск
николаевская область
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, николаевская область, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Николаевская область, Одесская область
23:37 31.12.2022 (обновлено: 23:39 31.12.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской и Днепропетровской областях

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске и Николаевской области, по предварительно информации, работает система противовоздушной обороны, сообщает телеканал ТСН.
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена во второй раз за день в Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины и в подконтрольной Киеву частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
"Днепропетровская и Николаевская области работает ПВО", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале.
В свою очередь телеканал 5.ua в соцсети сообщает, что также слышны взрывы в Днепропетровске.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскНиколаевская областьОдесская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала