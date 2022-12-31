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Турция согласилась вывести свои войска с территории Сирии, пишут СМИ

Турция согласилась вывести свои войска с территории Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2022

Турция согласилась вывести свои войска с территории Сирии, пишут СМИ

Министры обороны Турции, Сирии и России на встрече в Москве договорились о выводе турецких войск с севера Сирии, пишет газета Al-Watan со ссылкой на источники в РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T08:51

2022-12-31T08:51

2022-12-31T09:37

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министры обороны Турции, Сирии и России на встрече в Москве договорились о выводе турецких войск с севера Сирии, пишет газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске. По словам одного из собеседников издания, итогом переговоров стало "согласие Турции на полный вывод войск с сирийских территорий, которые она занимает на севере, а также подтверждение Анкарой уважения суверенитета и целостности Сирии". На встрече обсуждалось также выполнение заключенного в 2020 году соглашения об открытии трассы М4, добавил источник.Кроме того, отметил он, участники переговоров подчеркнули, что формирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана "являются агентами Израиля и США и представляют наибольшую опасность для Турции и Сирии".Для обеспечения выполнения достигнутых договоренностей предполагается создать специализированные комиссии, а при необходимости стороны проведут новые встречи для дальнейшей координации действий, заключает издание.Переговоры глав военных ведомств трех стран состоялись в Москве 28 декабря. Это была первая официальная встреча представителей Анкары и Дамаска за 11 лет. Как заявили в российском Минобороны, стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения для дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии и регионе в целом.

https://ria.ru/20221230/posledstviya-1842479874.html

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в мире, турция, сирия, москва