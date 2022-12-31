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Турция согласилась вывести свои войска с территории Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2022
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Турция согласилась вывести свои войска с территории Сирии, пишут СМИ
Турция согласилась вывести свои войска с территории Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2022
Турция согласилась вывести свои войска с территории Сирии, пишут СМИ
Министры обороны Турции, Сирии и России на встрече в Москве договорились о выводе турецких войск с севера Сирии, пишет газета Al-Watan со ссылкой на источники в РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T08:51
2022-12-31T09:37
в мире
турция
сирия
москва
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министры обороны Турции, Сирии и России на встрече в Москве договорились о выводе турецких войск с севера Сирии, пишет газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске. По словам одного из собеседников издания, итогом переговоров стало "согласие Турции на полный вывод войск с сирийских территорий, которые она занимает на севере, а также подтверждение Анкарой уважения суверенитета и целостности Сирии". На встрече обсуждалось также выполнение заключенного в 2020 году соглашения об открытии трассы М4, добавил источник.Кроме того, отметил он, участники переговоров подчеркнули, что формирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана "являются агентами Израиля и США и представляют наибольшую опасность для Турции и Сирии".Для обеспечения выполнения достигнутых договоренностей предполагается создать специализированные комиссии, а при необходимости стороны проведут новые встречи для дальнейшей координации действий, заключает издание.Переговоры глав военных ведомств трех стран состоялись в Москве 28 декабря. Это была первая официальная встреча представителей Анкары и Дамаска за 11 лет. Как заявили в российском Минобороны, стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения для дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии и регионе в целом.
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в мире, турция, сирия, москва
В мире, Турция, Сирия, Москва
08:51 31.12.2022 (обновлено: 09:37 31.12.2022)
 
Турция согласилась вывести свои войска с территории Сирии, пишут СМИ

Al-Watan: Турция после встречи в Москве согласилась вывести свои войска с территории Сирии

© AP Photo / Aris MessinisТурецкий солдат
Турецкий солдат - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Aris Messinis
Турецкий солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министры обороны Турции, Сирии и России на встрече в Москве договорились о выводе турецких войск с севера Сирии, пишет газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске.
По словам одного из собеседников издания, итогом переговоров стало "согласие Турции на полный вывод войск с сирийских территорий, которые она занимает на севере, а также подтверждение Анкарой уважения суверенитета и целостности Сирии". На встрече обсуждалось также выполнение заключенного в 2020 году соглашения об открытии трассы М4, добавил источник.
Кроме того, отметил он, участники переговоров подчеркнули, что формирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана "являются агентами Израиля и США и представляют наибольшую опасность для Турции и Сирии".
Для обеспечения выполнения достигнутых договоренностей предполагается создать специализированные комиссии, а при необходимости стороны проведут новые встречи для дальнейшей координации действий, заключает издание.
Переговоры глав военных ведомств трех стран состоялись в Москве 28 декабря. Это была первая официальная встреча представителей Анкары и Дамаска за 11 лет. Как заявили в российском Минобороны, стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения для дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии и регионе в целом.
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