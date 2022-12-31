08:51 31.12.2022 (обновлено: 09:37 31.12.2022)
Турция согласилась вывести свои войска с территории Сирии, пишут СМИ
Al-Watan: Турция после встречи в Москве согласилась вывести свои войска с территории Сирии
© AP Photo / Aris MessinisТурецкий солдат
© AP Photo / Aris Messinis
Турецкий солдат. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министры обороны Турции, Сирии и России на встрече в Москве договорились о выводе турецких войск с севера Сирии, пишет газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске.
По словам одного из собеседников издания, итогом переговоров стало "согласие Турции на полный вывод войск с сирийских территорий, которые она занимает на севере, а также подтверждение Анкарой уважения суверенитета и целостности Сирии". На встрече обсуждалось также выполнение заключенного в 2020 году соглашения об открытии трассы М4, добавил источник.
Кроме того, отметил он, участники переговоров подчеркнули, что формирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана "являются агентами Израиля и США и представляют наибольшую опасность для Турции и Сирии".
Для обеспечения выполнения достигнутых договоренностей предполагается создать специализированные комиссии, а при необходимости стороны проведут новые встречи для дальнейшей координации действий, заключает издание.
Переговоры глав военных ведомств трех стран состоялись в Москве 28 декабря. Это была первая официальная встреча представителей Анкары и Дамаска за 11 лет. Как заявили в российском Минобороны, стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения для дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии и регионе в целом.