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Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году - РИА Новости, 31.12.2022
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Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
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Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году
Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году - РИА Новости, 31.12.2022
Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом, пожелав достижения поставленных целей и укрепления России. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T09:20
2022-12-31T09:20
новый год — 2023
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом, пожелав достижения поставленных целей и укрепления России. "Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье - счастье и благополучие", - приводятся его слова на сайте Госдумы. Володин добавил, что желает гражданам крепкого здоровья и всего самого доброго.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, новый год
Новый год — 2023, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Новый год
09:20 31.12.2022
 
Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году

Спикер ГД Володин: пусть 2023 год станет временем достижения целей и укрепления России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом, пожелав достижения поставленных целей и укрепления России.
"Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье - счастье и благополучие", - приводятся его слова на сайте Госдумы.
Володин добавил, что желает гражданам крепкого здоровья и всего самого доброго.
Новогодняя инсталляция у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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Новый год — 2023ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФНовый год
 
 
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