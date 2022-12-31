https://ria.ru/20221231/volodin-1842592303.html

Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году

Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году - РИА Новости, 31.12.2022

Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом, пожелав достижения поставленных целей и укрепления России. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T09:20

2022-12-31T09:20

2022-12-31T09:20

новый год — 2023

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом, пожелав достижения поставленных целей и укрепления России. "Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье - счастье и благополучие", - приводятся его слова на сайте Госдумы. Володин добавил, что желает гражданам крепкого здоровья и всего самого доброго.

https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, новый год