https://ria.ru/20221231/volodin-1842592303.html
Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году
Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году - РИА Новости, 31.12.2022
Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом, пожелав достижения поставленных целей и укрепления России. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T09:20
2022-12-31T09:20
2022-12-31T09:20
новый год — 2023
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом, пожелав достижения поставленных целей и укрепления России. "Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье - счастье и благополучие", - приводятся его слова на сайте Госдумы. Володин добавил, что желает гражданам крепкого здоровья и всего самого доброго.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, новый год
Новый год — 2023, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Новый год
Володин пожелал россиянам достижения поставленных целей в новом году
Спикер ГД Володин: пусть 2023 год станет временем достижения целей и укрепления России