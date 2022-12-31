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Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо - РИА Новости, 31.12.2022
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо
Оппозиция Венесуэлы на повторном слушании проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T01:30
2022-12-31T01:30
2022-12-31T10:28
в мире
хуан гуаидо
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КАРАКАС, 31 дек — РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы на повторном слушании проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства, сообщил секретарь нацассамблеи Хосе Антонио Фигередо.Оппозиционный парламент действует параллельно с Национальной ассамблеей Венесуэлы.Первое обсуждение состоялось 22 декабря, на нем депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы также проголосовали за ликвидацию самопровозглашенного правительства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Некоторые страны Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и многие другие государства поддержали Мадуро как легитимного президента.
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в мире, хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, сша, россия
В мире, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро, Венесуэла, США, Россия
01:30 31.12.2022 (обновлено: 10:28 31.12.2022)
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо
Оппозиция Венесуэлы проголосовала против "временного правительства" Гуаидо