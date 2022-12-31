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Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо - РИА Новости, 31.12.2022
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Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо - РИА Новости, 31.12.2022
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо
Оппозиция Венесуэлы на повторном слушании проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T01:30
2022-12-31T10:28
в мире
хуан гуаидо
николас мадуро
венесуэла
сша
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КАРАКАС, 31 дек — РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы на повторном слушании проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства, сообщил секретарь нацассамблеи Хосе Антонио Фигередо.Оппозиционный парламент действует параллельно с Национальной ассамблеей Венесуэлы.Первое обсуждение состоялось 22 декабря, на нем депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы также проголосовали за ликвидацию самопровозглашенного правительства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Некоторые страны Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и многие другие государства поддержали Мадуро как легитимного президента.
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в мире, хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, сша, россия
В мире, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро, Венесуэла, США, Россия
01:30 31.12.2022 (обновлено: 10:28 31.12.2022)
 
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо

Оппозиция Венесуэлы проголосовала против "временного правительства" Гуаидо

© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
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КАРАКАС, 31 дек — РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы на повторном слушании проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства, сообщил секретарь нацассамблеи Хосе Антонио Фигередо.

"За проголосовали 72 человека, против 29, восемь воздержались", — заявил Фигередо.

Оппозиционный парламент действует параллельно с Национальной ассамблеей Венесуэлы.
Первое обсуждение состоялось 22 декабря, на нем депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы также проголосовали за ликвидацию самопровозглашенного правительства.
Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Некоторые страны Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и многие другие государства поддержали Мадуро как легитимного президента.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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