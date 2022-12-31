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Американская ведущая Барбара Уолтерс умерла в возрасте 94 лет, сообщили СМИ
Американская ведущая Барбара Уолтерс умерла в возрасте 94 лет, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2022
Американская ведущая Барбара Уолтерс умерла в возрасте 94 лет, сообщили СМИ
Одна из наиболее известных ведущих новостей в США Барбара Уолтерс скончалась в возрасте 93 лет, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T07:06
2022-12-31T07:06
2022-12-31T10:20
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Одна из наиболее известных ведущих новостей в США Барбара Уолтерс скончалась в возрасте 93 лет, сообщает телеканал ABC News. Причины смерти не называются. Как отмечается, Уолтерс присоединилась к телеканалу в 1976 году после работы на NBC и стала первой женщиной-ведущей в вечерней новостной передаче. За свою пятидесятилетнюю карьеру она получила 12 премий "Эмми", 11 из которых - во время работы на ABC News. Уолтерс брала интервью у всех президентов США от Ричарда Никсона до Барака Обамы. Кроме того, она интервьюировала Дональда Трампа до его прихода в Белый дом, а также многих других известных людей. Уолтерс также брала интервью и у российских лидеров Бориса Ельцина и Владимира Путина.
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в мире, ричард никсон, барак обама, дональд трамп, сша, nbc
В мире, Ричард Никсон, Барак Обама, Дональд Трамп, США, NBC
07:06 31.12.2022 (обновлено: 10:20 31.12.2022)
Американская ведущая Барбара Уолтерс умерла в возрасте 94 лет, сообщили СМИ
ABC News: известная американская ведущая новостей Барбара Уолтерс умерла в возрасте 94 лет