https://ria.ru/20221231/veduschiy-1842584702.html

Американская ведущая Барбара Уолтерс умерла в возрасте 94 лет, сообщили СМИ

Американская ведущая Барбара Уолтерс умерла в возрасте 94 лет, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2022

Американская ведущая Барбара Уолтерс умерла в возрасте 94 лет, сообщили СМИ

Одна из наиболее известных ведущих новостей в США Барбара Уолтерс скончалась в возрасте 93 лет, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T07:06

2022-12-31T07:06

2022-12-31T10:20

в мире

ричард никсон

барак обама

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Одна из наиболее известных ведущих новостей в США Барбара Уолтерс скончалась в возрасте 93 лет, сообщает телеканал ABC News. Причины смерти не называются. Как отмечается, Уолтерс присоединилась к телеканалу в 1976 году после работы на NBC и стала первой женщиной-ведущей в вечерней новостной передаче. За свою пятидесятилетнюю карьеру она получила 12 премий "Эмми", 11 из которых - во время работы на ABC News. Уолтерс брала интервью у всех президентов США от Ричарда Никсона до Барака Обамы. Кроме того, она интервьюировала Дональда Трампа до его прихода в Белый дом, а также многих других известных людей. Уолтерс также брала интервью и у российских лидеров Бориса Ельцина и Владимира Путина.

https://ria.ru/20221231/queen-1842584125.html

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в мире, ричард никсон, барак обама, дональд трамп, сша, nbc