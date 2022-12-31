12:55 31.12.2022 (обновлено: 16:04 31.12.2022)
El País: Запад упустил важную деталь, помогая Украине
El País: украинский кризис показал неготовность Запада к длительному конфликту с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинский конфликт продемонстрировал неготовность западных стран к длительной войне с Россией, пишет испанская газета El País.
"После передачи оружия Киеву на Западе достаточно остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей. Более того, противостояние высветило необходимость модификации противовоздушной обороны — нам нужны и высококачественные системы перехвата баллистических ракет, и более простые, широко используемые системы для нейтрализации беспилотников", — цитирует издание вице-президента международного фонда Bertelsmann Stiftung Клювер Эшбрук.
Она призвала США и Европу здраво оценивать мощь российских вооруженных сил, поскольку они представляют собой грозную силу.
"Запад совершит серьезную ошибку, если продолжит недооценивать мощь российской армии", — подчеркнула Эшбрук.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. При этом некоторые западные политики не раз заявляли, что военная поддержка Украины ставит под удар безопасность стран НАТО: многие государства уже столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов.
Москва, со своей стороны, не раз говорила, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.