https://ria.ru/20221231/ukraina-1842611128.html

El País: Запад упустил важную деталь, помогая Украине

El País: Запад упустил важную деталь, помогая Украине - РИА Новости, 31.12.2022

El País: Запад упустил важную деталь, помогая Украине

Украинский конфликт продемонстрировал неготовность западных стран к длительной войне с Россией, пишет испанская газета El País. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T12:55

2022-12-31T12:55

2022-12-31T16:04

в мире

украина

россия

сша

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинский конфликт продемонстрировал неготовность западных стран к длительной войне с Россией, пишет испанская газета El País.Она призвала США и Европу здраво оценивать мощь российских вооруженных сил, поскольку они представляют собой грозную силу."Запад совершит серьезную ошибку, если продолжит недооценивать мощь российской армии", — подчеркнула Эшбрук.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. При этом некоторые западные политики не раз заявляли, что военная поддержка Украины ставит под удар безопасность стран НАТО: многие государства уже столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов.Москва, со своей стороны, не раз говорила, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221231/stoltenberg-1842583181.html

https://ria.ru/20221231/zelenskiy-1842583553.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, россия, сша, нато