https://ria.ru/20221231/ukraina-1842602785.html

Жителей Киевской области предупредили об экстренных отключениях света

Жителей Киевской области предупредили об экстренных отключениях света - РИА Новости, 31.12.2022

Жителей Киевской области предупредили об экстренных отключениях света

В Киевской области Украины в субботу будут применяться экстренные отключения электричества, в Киеве остается 300 домов потребителей без света, которые... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:44

2022-12-31T11:44

2022-12-31T11:44

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Киевской области Украины в субботу будут применяться экстренные отключения электричества, в Киеве остается 300 домов потребителей без света, которые энергетики не могут запитать по техническим причинам, сообщила пресс-служба энергокомпании ДТЭК. "В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!" - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети". Пресс-служба компании ДТЭК в соцсети сообщила, что в Киеве до сих пор остается около 300 домов, для которых невозможно предусмотреть отключение электроэнергии из-за технических особенностей. Сообщается, что ДТЭК вместе с Киевской городской государственной администрации (КГГА) провели масштабную работу для того, чтобы под отключение попадало абсолютное большинство питающихся от тех же линий домов, что и критическая инфраструктура. Так для 750 домов были созданы "альтернативные схемы", отметили в ДТЭК. Днем ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. сообщил, что Киев вернулся к стабилизационным отключениям света.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, киевская область, украина, дтэк