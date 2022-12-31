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Жителей Киевской области предупредили об экстренных отключениях света
Жителей Киевской области предупредили об экстренных отключениях света - РИА Новости, 31.12.2022
Жителей Киевской области предупредили об экстренных отключениях света
В Киевской области Украины в субботу будут применяться экстренные отключения электричества, в Киеве остается 300 домов потребителей без света, которые... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:44
2022-12-31T11:44
2022-12-31T11:44
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Киевской области Украины в субботу будут применяться экстренные отключения электричества, в Киеве остается 300 домов потребителей без света, которые энергетики не могут запитать по техническим причинам, сообщила пресс-служба энергокомпании ДТЭК. "В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!" - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети". Пресс-служба компании ДТЭК в соцсети сообщила, что в Киеве до сих пор остается около 300 домов, для которых невозможно предусмотреть отключение электроэнергии из-за технических особенностей. Сообщается, что ДТЭК вместе с Киевской городской государственной администрации (КГГА) провели масштабную работу для того, чтобы под отключение попадало абсолютное большинство питающихся от тех же линий домов, что и критическая инфраструктура. Так для 750 домов были созданы "альтернативные схемы", отметили в ДТЭК. Днем ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. сообщил, что Киев вернулся к стабилизационным отключениям света.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, киевская область, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, ДТЭК
Жителей Киевской области предупредили об экстренных отключениях света
ДТЭК: в Киевской области в субботу будут применять экстренные отключения света
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
В Киевской области Украины в субботу будут применяться экстренные отключения электричества, в Киеве остается 300 домов потребителей без света, которые энергетики не могут запитать по техническим причинам, сообщила
пресс-служба энергокомпании ДТЭК.
"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!" - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети".
Пресс-служба компании ДТЭК в соцсети сообщила, что в Киеве до сих пор остается около 300 домов, для которых невозможно предусмотреть отключение электроэнергии из-за технических особенностей. Сообщается, что ДТЭК вместе с Киевской городской государственной администрации (КГГА) провели масштабную работу для того, чтобы под отключение попадало абсолютное большинство питающихся от тех же линий домов, что и критическая инфраструктура. Так для 750 домов были созданы "альтернативные схемы", отметили в ДТЭК.
Днем ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. сообщил, что Киев вернулся к стабилизационным отключениям света.