Польский генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине
Польский генерал Леон Коморницкий назвал 2023 год судьбоносным для Украины
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера . Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине не завершится в 2023 году, но этот год станет судьбоносным для Киева, цитирует польского генерала Леона Коморницкого издание Bankier.
"Деньги, которые США тратят на войну, — лучшее доказательство того, что американцы прекрасно осознают, что эта война не закончится в 2023 году", — сказал он.
"Деньги, которые США тратят на войну, — лучшее доказательство того, что американцы прекрасно осознают, что эта война не закончится в 2023 году", — сказал он.
При этом Коморницкий допустил, что конфликт может завершиться в 2024 году
Генерал добавил, что 2023 году можно будет увидеть "определенные симптомы", которые будут говорить о том, что стороны конфликта стали склоняться к его прекращению. Такой вариант возможен, если подобные ожидания станут разделять США и Китай.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.