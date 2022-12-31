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Польский генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 31.12.2022
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Польский генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине
Польский генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 31.12.2022
Польский генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине
Конфликт на Украине не завершится в 2023 году, но этот год станет судьбоносным для Киева, цитирует польского генерала Леона Коморницкого издание Bankier... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T10:42
2022-12-31T10:42
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине не завершится в 2023 году, но этот год станет судьбоносным для Киева, цитирует польского генерала Леона Коморницкого издание Bankier. "Деньги, которые США тратят на войну, — лучшее доказательство того, что американцы прекрасно осознают, что эта война не закончится в 2023 году", — сказал он.При этом Коморницкий допустил, что конфликт может завершиться в 2024 годуГенерал добавил, что 2023 году можно будет увидеть "определенные симптомы", которые будут говорить о том, что стороны конфликта стали склоняться к его прекращению. Такой вариант возможен, если подобные ожидания станут разделять США и Китай. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221231/ukraina-1842594021.html
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в мире, украина, сша, нато, польша
В мире, Украина, США, НАТО, Польша
10:42 31.12.2022
 
Польский генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине

Польский генерал Леон Коморницкий назвал 2023 год судьбоносным для Украины

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера . Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине не завершится в 2023 году, но этот год станет судьбоносным для Киева, цитирует польского генерала Леона Коморницкого издание Bankier.

"Деньги, которые США тратят на войну, — лучшее доказательство того, что американцы прекрасно осознают, что эта война не закончится в 2023 году", — сказал он.
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При этом Коморницкий допустил, что конфликт может завершиться в 2024 году
Генерал добавил, что 2023 году можно будет увидеть "определенные симптомы", которые будут говорить о том, что стороны конфликта стали склоняться к его прекращению. Такой вариант возможен, если подобные ожидания станут разделять США и Китай.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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