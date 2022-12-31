https://ria.ru/20221231/ukraina-1842596651.html

Польский генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине

Польский генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 31.12.2022

Польский генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине не завершится в 2023 году, но этот год станет судьбоносным для Киева, цитирует польского генерала Леона Коморницкого издание Bankier... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T10:42

2022-12-31T10:42

2022-12-31T10:42

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине не завершится в 2023 году, но этот год станет судьбоносным для Киева, цитирует польского генерала Леона Коморницкого издание Bankier. "Деньги, которые США тратят на войну, — лучшее доказательство того, что американцы прекрасно осознают, что эта война не закончится в 2023 году", — сказал он.При этом Коморницкий допустил, что конфликт может завершиться в 2024 годуГенерал добавил, что 2023 году можно будет увидеть "определенные симптомы", которые будут говорить о том, что стороны конфликта стали склоняться к его прекращению. Такой вариант возможен, если подобные ожидания станут разделять США и Китай. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221231/ukraina-1842594021.html

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