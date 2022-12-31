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В конгрессе США заговорили о серьезной опасности поставок Patriot Украине - РИА Новости, 31.12.2022
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В конгрессе США заговорили о серьезной опасности поставок Patriot Украине
В конгрессе США заговорили о серьезной опасности поставок Patriot Украине - РИА Новости, 31.12.2022
В конгрессе США заговорили о серьезной опасности поставок Patriot Украине
Исследовательская служба конгресса США предупредила о негативных последствиях решения передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает RT со... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T09:52
2022-12-31T10:25
в мире
украина
конгресс сша
сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Исследовательская служба конгресса США предупредила о негативных последствиях решения передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает RT со ссылкой на документ. "Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые возникнут перед конгрессом как в законодательной, так и надзорной сферах его деятельности", — говорится в сводке. По мнению аналитиков, если Patriot изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, то на этих направлениях могут возникнуть угрозы. "Если же ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации", — отмечают специалисты. Кроме того, они обратили внимание конгрессменов на то, захотят ли союзники по НАТО передавать ракетные комплексы Киеву и против какого вооружения они могут применяться. "С учетом высокой стоимости ракет-перехватчиков для комплексов Patriot будут ли введены ограничения по типам вражеских систем, против которых допустимо применение этих комплексов?" — заключается в документе. На прошлой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. Среди прочего в нем значится и батарея ЗРК Patriot.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221228/ukraina-1842019096.html
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в мире, украина, конгресс сша, сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Украина, Конгресс США, США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
09:52 31.12.2022 (обновлено: 10:25 31.12.2022)
 
В конгрессе США заговорили о серьезной опасности поставок Patriot Украине

RT: в конгрессе предложили оценить последствия для ВС США после передачи Patriot Украине

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Исследовательская служба конгресса США предупредила о негативных последствиях решения передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает RT со ссылкой на документ.
"Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые возникнут перед конгрессом как в законодательной, так и надзорной сферах его деятельности", — говорится в сводке.
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По мнению аналитиков, если Patriot изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, то на этих направлениях могут возникнуть угрозы.
"Если же ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации", — отмечают специалисты.
Кроме того, они обратили внимание конгрессменов на то, захотят ли союзники по НАТО передавать ракетные комплексы Киеву и против какого вооружения они могут применяться.
"С учетом высокой стоимости ракет-перехватчиков для комплексов Patriot будут ли введены ограничения по типам вражеских систем, против которых допустимо применение этих комплексов?" — заключается в документе.
На прошлой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. Среди прочего в нем значится и батарея ЗРК Patriot.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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