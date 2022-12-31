https://ria.ru/20221231/ukraina-1842594021.html

В конгрессе США заговорили о серьезной опасности поставок Patriot Украине

В конгрессе США заговорили о серьезной опасности поставок Patriot Украине - РИА Новости, 31.12.2022

В конгрессе США заговорили о серьезной опасности поставок Patriot Украине

Исследовательская служба конгресса США предупредила о негативных последствиях решения передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает RT со... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T09:52

2022-12-31T09:52

2022-12-31T10:25

в мире

украина

конгресс сша

сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Исследовательская служба конгресса США предупредила о негативных последствиях решения передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает RT со ссылкой на документ. "Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые возникнут перед конгрессом как в законодательной, так и надзорной сферах его деятельности", — говорится в сводке. По мнению аналитиков, если Patriot изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, то на этих направлениях могут возникнуть угрозы. "Если же ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации", — отмечают специалисты. Кроме того, они обратили внимание конгрессменов на то, захотят ли союзники по НАТО передавать ракетные комплексы Киеву и против какого вооружения они могут применяться. "С учетом высокой стоимости ракет-перехватчиков для комплексов Patriot будут ли введены ограничения по типам вражеских систем, против которых допустимо применение этих комплексов?" — заключается в документе. На прошлой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. Среди прочего в нем значится и батарея ЗРК Patriot.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221228/ukraina-1842019096.html

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842433360.html

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в мире, украина, конгресс сша, сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )