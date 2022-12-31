https://ria.ru/20221231/ukraina-1842574890.html

Завершается упрощенное признание дипломов из недружественных России стран

Завершается упрощенное признание дипломов из недружественных России стран - РИА Новости, 31.12.2022

Завершается упрощенное признание дипломов из недружественных России стран

Срок действия постановления, определяющего упрощенную процедуру признания иностранных дипломов для граждан Украины, а также для обладателей документов об... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T00:42

2022-12-31T00:42

2022-12-31T08:51

общество

россия

украина

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Срок действия постановления, определяющего упрощенную процедуру признания иностранных дипломов для граждан Украины, а также для обладателей документов об образовании из недружественных России стран, завершается 31 декабря. Соответствующее постановление правительства появилось на официальном интернет-портале правовой информации 6 апреля 2022 года. Согласно постановлению, дипломы россиян, приехавших из недружественных стран, признаются в упрощенном порядке — на основе верификации аналогичного образования ранее и без обязательного направления запроса в иностранное государство, в котором получено иностранное образование. Граждан Украины освободили от необходимости предоставлять оригинал диплома и приложения к нему, а также такие документы должны признаваться в срок не более восьми рабочих дней.

https://ria.ru/20221229/obrazovanie-1842269781.html

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общество, россия, украина