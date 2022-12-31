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Завершается упрощенное признание дипломов из недружественных России стран - РИА Новости, 31.12.2022
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Завершается упрощенное признание дипломов из недружественных России стран
Завершается упрощенное признание дипломов из недружественных России стран - РИА Новости, 31.12.2022
Завершается упрощенное признание дипломов из недружественных России стран
Срок действия постановления, определяющего упрощенную процедуру признания иностранных дипломов для граждан Украины, а также для обладателей документов об... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T00:42
2022-12-31T08:51
общество
россия
украина
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Срок действия постановления, определяющего упрощенную процедуру признания иностранных дипломов для граждан Украины, а также для обладателей документов об образовании из недружественных России стран, завершается 31 декабря. Соответствующее постановление правительства появилось на официальном интернет-портале правовой информации 6 апреля 2022 года. Согласно постановлению, дипломы россиян, приехавших из недружественных стран, признаются в упрощенном порядке — на основе верификации аналогичного образования ранее и без обязательного направления запроса в иностранное государство, в котором получено иностранное образование. Граждан Украины освободили от необходимости предоставлять оригинал диплома и приложения к нему, а также такие документы должны признаваться в срок не более восьми рабочих дней.
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общество, россия, украина
Общество, Россия, Украина
00:42 31.12.2022 (обновлено: 08:51 31.12.2022)
 
Завершается упрощенное признание дипломов из недружественных России стран

Упрощенное признание дипломов из недружественных России стран завершается 31 декабря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВыпускники университета на церемонии вручения дипломов
Выпускники университета на церемонии вручения дипломов - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Выпускники университета на церемонии вручения дипломов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Срок действия постановления, определяющего упрощенную процедуру признания иностранных дипломов для граждан Украины, а также для обладателей документов об образовании из недружественных России стран, завершается 31 декабря.
Соответствующее постановление правительства появилось на официальном интернет-портале правовой информации 6 апреля 2022 года.

"Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 года", — говорится в документе.

Согласно постановлению, дипломы россиян, приехавших из недружественных стран, признаются в упрощенном порядке — на основе верификации аналогичного образования ранее и без обязательного направления запроса в иностранное государство, в котором получено иностранное образование.
Граждан Украины освободили от необходимости предоставлять оригинал диплома и приложения к нему, а также такие документы должны признаваться в срок не более восьми рабочих дней.
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