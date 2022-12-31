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Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из России

Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из России - РИА Новости, 31.12.2022

Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из России

Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила условия, соблюдение которых будет, как правило, учитываться при... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T00:03

2022-12-31T00:03

2022-12-31T00:03

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила условия, соблюдение которых будет, как правило, учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов - среди них продажа таких активов с дисконтом в размере не менее 50% от их рыночной стоимости, следует из выписки из протокола заседания подкомиссии, опубликованной Минфином. "С учетом изученной информации и состоявшегося обсуждения подкомиссией... единогласное решение при рассмотрении вопроса о выдаче Подкомиссией разрешений на осуществление (исполнение) сделок (операций), направленных на отчуждение ценных бумаг, в том числе акций, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах российских хозяйственных обществ иностранными лицами... исходить, как правило, из целесообразности установления перечисленных условий осуществления (исполнения) таких сделок (операций)", - говорится в выписке. Так, первое условие - "наличие независимой оценки рыночной стоимости активов". Второе - "продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива". Третье - "установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников)". Четвертое - "наличие рассрочки платежа на 1-2 года и (или) обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от суммы осуществляемой (исполняемой) сделки (операции)". Помимо этого, в выписке говорится, что подкомиссия приняла к сведению информацию Минфина и ЦБ РФ о подходах при принятии решений о выдаче организациям разрешений на выплату дивидендов иностранным акционерам в случаях, установленных указами президента РФ. В таких вопросах власти РФ, следует из выписки, будут руководствоваться выполнением шести условий. Первое из них - размер выплачиваемой прибыли (дивидендов) составляет не более 50% от размера чистой прибыли за предыдущий год. Далее, согласно выписке, идут "учет результатов ретроспективного анализа выплаты прибыли (дивидендов) за прошлые периоды", готовность иностранных участников (акционеров) организации продолжать коммерческую деятельность на территории РФ. Также в перечне - учет позиций федеральных органов исполнительной власти и ЦБ об оценке значимости деятельности организации и влияния осуществляемой организацией деятельности на технологический и производственный суверенитет РФ, соцэкономическое развитие РФ и регионов. Заканчивают список "установление федеральными органами исполнительной власти ежеквартальных ключевых показателей эффективности для организаций" и "возможность выплаты прибыли (дивидендов) на квартальной основе при условии выполнения организацией установленных ключевых показателей эффективности".

https://ria.ru/20221230/biznes-1842562415.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)