https://ria.ru/20221231/turtsiya-1842620254.html

В Анкаре убили экс-главу турецкой националистической организации

В Анкаре убили экс-главу турецкой националистической организации - РИА Новости, 31.12.2022

В Анкаре убили экс-главу турецкой националистической организации

Экс-руководитель турецкой организации "Идеалистические очаги", более известной как "Серые волки", профессор Синан Атеш убит в Анкаре, сообщила газета Sözçü. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T13:45

2022-12-31T13:45

2022-12-31T13:45

в мире

турция

"серые волки"

анкара (провинция)

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АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Экс-руководитель турецкой организации "Идеалистические очаги", более известной как "Серые волки", профессор Синан Атеш убит в Анкаре, сообщила газета Sözçü. "Серые волки" - турецкая националистическая молодежная организация. Она создана в конце 1960-х годов по инициативе полковника Алпарслана Тюркеша под патронажем Партии националистического движения (MHP), придерживается идеологии пантюркизма. По данным газеты, Атеш и его друг Сельман Бозкурт были расстреляны двумя мотоциклистами, когда выходили из дома в районе Чанкая. "Синан Атеш был ранен в голову, а Сельман Бозкурт - в плечо. Синан Атеш, которому прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи 112 сделала массаж сердца, а затем доставила в частную больницу, скончался", - пишет издание. Уточняется, что после получения уведомления на место происшествия были направлены многочисленные полицейские команды. "Была начата операция по поимке нападавшего на мотоцикле, который скрылся", - отмечает издание. По данным телеканала Habertürk, по факту задержаны три человека.

https://ria.ru/20221230/posledstviya-1842479874.html

https://ria.ru/20221231/siriya-1842593184.html

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анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, "серые волки", анкара (провинция)