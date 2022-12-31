https://ria.ru/20221231/turtsiya-1842620254.html
В Анкаре убили экс-главу турецкой националистической организации
В Анкаре убили экс-главу турецкой националистической организации - РИА Новости, 31.12.2022
В Анкаре убили экс-главу турецкой националистической организации
Экс-руководитель турецкой организации "Идеалистические очаги", более известной как "Серые волки", профессор Синан Атеш убит в Анкаре, сообщила газета Sözçü. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:45
2022-12-31T13:45
2022-12-31T13:45
в мире
турция
"серые волки"
анкара (провинция)
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АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Экс-руководитель турецкой организации "Идеалистические очаги", более известной как "Серые волки", профессор Синан Атеш убит в Анкаре, сообщила газета Sözçü. "Серые волки" - турецкая националистическая молодежная организация. Она создана в конце 1960-х годов по инициативе полковника Алпарслана Тюркеша под патронажем Партии националистического движения (MHP), придерживается идеологии пантюркизма. По данным газеты, Атеш и его друг Сельман Бозкурт были расстреляны двумя мотоциклистами, когда выходили из дома в районе Чанкая. "Синан Атеш был ранен в голову, а Сельман Бозкурт - в плечо. Синан Атеш, которому прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи 112 сделала массаж сердца, а затем доставила в частную больницу, скончался", - пишет издание. Уточняется, что после получения уведомления на место происшествия были направлены многочисленные полицейские команды. "Была начата операция по поимке нападавшего на мотоцикле, который скрылся", - отмечает издание. По данным телеканала Habertürk, по факту задержаны три человека.
https://ria.ru/20221230/posledstviya-1842479874.html
https://ria.ru/20221231/siriya-1842593184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, "серые волки", анкара (провинция)
В мире, Турция, "Серые волки", Анкара (провинция)
В Анкаре убили экс-главу турецкой националистической организации
В Анкаре убили экс-главу турецкой националистической организации "Серые волки" Атеша
АНКАРА, 31 дек - РИА Новости.
Экс-руководитель турецкой организации "Идеалистические очаги", более известной как "Серые волки", профессор Синан Атеш убит в Анкаре, сообщила газета Sözçü
.
"Серые волки" - турецкая националистическая молодежная организация. Она создана в конце 1960-х годов по инициативе полковника Алпарслана Тюркеша под патронажем Партии националистического движения (MHP), придерживается идеологии пантюркизма.
По данным газеты, Атеш и его друг Сельман Бозкурт были расстреляны двумя мотоциклистами, когда выходили из дома в районе Чанкая.
"Синан Атеш был ранен в голову, а Сельман Бозкурт - в плечо. Синан Атеш, которому прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи 112 сделала массаж сердца, а затем доставила в частную больницу, скончался", - пишет издание.
Уточняется, что после получения уведомления на место происшествия были направлены многочисленные полицейские команды.
"Была начата операция по поимке нападавшего на мотоцикле, который скрылся", - отмечает издание.
По данным телеканала Habertürk, по факту задержаны три человека.