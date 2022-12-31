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Жители Греции обвинили ЕС в неправильной энергетической политике - РИА Новости, 31.12.2022
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Жители Греции обвинили ЕС в неправильной энергетической политике
Жители Греции обвинили ЕС в неправильной энергетической политике - РИА Новости, 31.12.2022
Жители Греции обвинили ЕС в неправильной энергетической политике
Жители греческого острова Крит обеспокоены высокими ценами на энергоносители и винят Европейский Союз в неправильной энергетической политике, выяснил... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T09:25
2022-12-31T09:25
в мире
европа
греция
нидерланды
евросоюз
северный поток
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ИРАКЛИОН, 31 дек - РИА Новости. Жители греческого острова Крит обеспокоены высокими ценами на энергоносители и винят Европейский Союз в неправильной энергетической политике, выяснил корреспондент РИА Новости. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Несмотря на принятые меры западных стран, как потолок цен на газ и нефть, жители европейских стран, включая Грецию, продолжают ощущать на себе последствия энергетического кризиса. "Сейчас зима, и я использую больше электричества, чтобы согреться, так как в моем доме установлены электрические панели отопления. Я даже не хочу думать, какие счета придут в конце зимы. Думаю, мне придется договариваться с поставщиком электроэнергии о рассрочке платежа, чтобы оплатить то, что я сожгу этой зимой, так что на следующую зиму я уже буду в долгах по своему бюджету на отопление, а следующая зима будет еще хуже", - сказал РИА Новости 67-летний пенсионер и ветеран ВВС Греции Манолис. По словам пенсионера, его пенсия значительно уменьшилась: раньше она могла достигать 1300 евро в месяц, а теперь составляет не более 700 евро в месяц, так как почти половина средств уходит на оплату счетов за электричество. Он также упомянул подрывы газопроводов "Северный поток" и задался вопросам, как ЕС в будущем собирается получать необходимое количество газа. "Европа должна думать реалистично и искать поставщиков, которые смогут предоставить необходимое количество энергии для зимы. Однако, в целом, для ЕС с его влиянием в мире неприемлемо быть не в состоянии обеспечить энергетическую безопасность своих граждан и просить надевать их больше свитеров, чтобы пережить холодную погоду. В последнее время Европа становится третьим миром западного мира", - отметил Манолис. Так, 32-летний адвокат Никос рассказал РИА Новости, что платит за отопление уже в два раза больше по сравнению с прошлым годом, при этом, по его словам, он практически не включал дома отопление из-за мягкой зимы. "Я как гражданин Европы не могу принять тот факт, что мы покупаем ископаемое топливо и особенно СПГ у поставщиков, которые являются давними союзниками и партнерами ЕС, на данном этапе по цене в пять-семь раз выше, чем средняя цена на рынке сейчас", - добавил Никос, отметив, что "это выходит за рамки политики, это макрофинансовое самоубийство для Европы, а продажа СПГ в период кризиса с такой огромной наценкой может даже рассматриваться как враждебный акт, особенно со стороны союзника". Стремительный рост стоимости импортируемых энергоносителей сильно подорвет уровень жизни среднестатистического европейца, поскольку платить по счетам придется налогоплательщикам ЕС, а не элитам, считает адвокат. При этом 42-летний диетолог Гиоргос сказал, что не заметил особых изменений в своей повседневной жизни, единственное исключение в этом году - меньше рождественских гирлянд из-за экономии энергии. По его словам, ситуация с ценами на энергию даже немного улучшилась. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году, в нынешнем же они били исторические рекорды. При этом по итогам минувшего вторника биржевые цены на газ в Европе снизились седьмую торговую сессию подряд, закрыв торги спадом на 2%, ниже 900 долларов за тысячу кубометров за январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах). Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. На этом фоне в ЕС был принят ряд мер, направленный на смягчение последствий энергетического кризиса. Среди них - механизмы ограничения цен на фьючерсы на газ, экономия "голубого топлива" и электричества. Также были введены дополнительные сборы от "сверхприбылей" энергетических компаний и ограничение на прибыль компаний, которые вырабатывают энергию из дешевых источников. Собранные таким образом государствами ЕС дополнительные средства могут быть направлены на поддержку потребителей, страдающих от высоких цен на энергоносители.
https://ria.ru/20221221/gretsiya-1840159299.html
https://ria.ru/20221223/potolok-1840748371.html
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в мире, европа, греция, нидерланды, евросоюз, северный поток
В мире, Европа, Греция, Нидерланды, Евросоюз, Северный поток
09:25 31.12.2022
 
Жители Греции обвинили ЕС в неправильной энергетической политике

Жители Крита обвинили политику Евросоюза в повышении цен на энергоносители

© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Греции / Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Греции
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Флаг Греции. Архивное фото
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ИРАКЛИОН, 31 дек - РИА Новости. Жители греческого острова Крит обеспокоены высокими ценами на энергоносители и винят Европейский Союз в неправильной энергетической политике, выяснил корреспондент РИА Новости.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Несмотря на принятые меры западных стран, как потолок цен на газ и нефть, жители европейских стран, включая Грецию, продолжают ощущать на себе последствия энергетического кризиса.
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"Сейчас зима, и я использую больше электричества, чтобы согреться, так как в моем доме установлены электрические панели отопления. Я даже не хочу думать, какие счета придут в конце зимы. Думаю, мне придется договариваться с поставщиком электроэнергии о рассрочке платежа, чтобы оплатить то, что я сожгу этой зимой, так что на следующую зиму я уже буду в долгах по своему бюджету на отопление, а следующая зима будет еще хуже", - сказал РИА Новости 67-летний пенсионер и ветеран ВВС Греции Манолис.
По словам пенсионера, его пенсия значительно уменьшилась: раньше она могла достигать 1300 евро в месяц, а теперь составляет не более 700 евро в месяц, так как почти половина средств уходит на оплату счетов за электричество. Он также упомянул подрывы газопроводов "Северный поток" и задался вопросам, как ЕС в будущем собирается получать необходимое количество газа.
"Европа должна думать реалистично и искать поставщиков, которые смогут предоставить необходимое количество энергии для зимы. Однако, в целом, для ЕС с его влиянием в мире неприемлемо быть не в состоянии обеспечить энергетическую безопасность своих граждан и просить надевать их больше свитеров, чтобы пережить холодную погоду. В последнее время Европа становится третьим миром западного мира", - отметил Манолис.
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Так, 32-летний адвокат Никос рассказал РИА Новости, что платит за отопление уже в два раза больше по сравнению с прошлым годом, при этом, по его словам, он практически не включал дома отопление из-за мягкой зимы.
"Я как гражданин Европы не могу принять тот факт, что мы покупаем ископаемое топливо и особенно СПГ у поставщиков, которые являются давними союзниками и партнерами ЕС, на данном этапе по цене в пять-семь раз выше, чем средняя цена на рынке сейчас", - добавил Никос, отметив, что "это выходит за рамки политики, это макрофинансовое самоубийство для Европы, а продажа СПГ в период кризиса с такой огромной наценкой может даже рассматриваться как враждебный акт, особенно со стороны союзника".
Стремительный рост стоимости импортируемых энергоносителей сильно подорвет уровень жизни среднестатистического европейца, поскольку платить по счетам придется налогоплательщикам ЕС, а не элитам, считает адвокат.
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При этом 42-летний диетолог Гиоргос сказал, что не заметил особых изменений в своей повседневной жизни, единственное исключение в этом году - меньше рождественских гирлянд из-за экономии энергии. По его словам, ситуация с ценами на энергию даже немного улучшилась.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году, в нынешнем же они били исторические рекорды. При этом по итогам минувшего вторника биржевые цены на газ в Европе снизились седьмую торговую сессию подряд, закрыв торги спадом на 2%, ниже 900 долларов за тысячу кубометров за январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах). Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений.
На этом фоне в ЕС был принят ряд мер, направленный на смягчение последствий энергетического кризиса. Среди них - механизмы ограничения цен на фьючерсы на газ, экономия "голубого топлива" и электричества. Также были введены дополнительные сборы от "сверхприбылей" энергетических компаний и ограничение на прибыль компаний, которые вырабатывают энергию из дешевых источников. Собранные таким образом государствами ЕС дополнительные средства могут быть направлены на поддержку потребителей, страдающих от высоких цен на энергоносители.
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