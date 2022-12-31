https://ria.ru/20221231/tseli-1842639371.html

Медведев подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты

Медведев подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты - РИА Новости, 31.12.2022

Медведев подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты

Россия обязательно достигнет целей специальной военной операции на Украине, страна гордится российскими военными, участвующими в боевых действиях, заявил... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:51

2022-12-31T15:51

2022-12-31T15:51

специальная военная операция на украине

общество

дмитрий медведев

украина

киев

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия обязательно достигнет целей специальной военной операции на Украине, страна гордится российскими военными, участвующими в боевых действиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении для россиян, опубликованном в телеграм-канале. "Специальная военная операция продолжается почти год. Она помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру, ее цель - положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве. И эта цель будет обязательно достигнута", - сказал Медведев. Медведев подчеркнул, что до Нового года остается совсем немного времени, а российские солдаты, офицеры, добровольцы в последние его часы и минуты продолжают героически защищать Родину. "Многие находятся в бою. Наши мысли сейчас с каждым из них. С теми, кто свято верен своему долгу, твердо идет избранным путем, сражается с темными силами киевских нацистов. Низкий поклон героям современной великой России за их мужество, самоотверженность и стойкость, за готовность к самопожертвованию во имя отечества. Мы по-настоящему гордимся ими", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20221228/operatsiya-1841917718.html

украина

киев

россия

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общество, дмитрий медведев, украина, киев, россия