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Медведев подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/tseli-1842639371.html
Медведев подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты
Медведев подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты - РИА Новости, 31.12.2022
Медведев подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты
Россия обязательно достигнет целей специальной военной операции на Украине, страна гордится российскими военными, участвующими в боевых действиях, заявил... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:51
2022-12-31T15:51
специальная военная операция на украине
общество
дмитрий медведев
украина
киев
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия обязательно достигнет целей специальной военной операции на Украине, страна гордится российскими военными, участвующими в боевых действиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении для россиян, опубликованном в телеграм-канале. "Специальная военная операция продолжается почти год. Она помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру, ее цель - положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве. И эта цель будет обязательно достигнута", - сказал Медведев. Медведев подчеркнул, что до Нового года остается совсем немного времени, а российские солдаты, офицеры, добровольцы в последние его часы и минуты продолжают героически защищать Родину. "Многие находятся в бою. Наши мысли сейчас с каждым из них. С теми, кто свято верен своему долгу, твердо идет избранным путем, сражается с темными силами киевских нацистов. Низкий поклон героям современной великой России за их мужество, самоотверженность и стойкость, за готовность к самопожертвованию во имя отечества. Мы по-настоящему гордимся ими", - добавил Медведев.
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общество, дмитрий медведев, украина, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Медведев, Украина, Киев, Россия
15:51 31.12.2022
 
Медведев подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты

Медведев: цели спецоперации будут обязательно достигнуты, страна гордится ее участниками

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия обязательно достигнет целей специальной военной операции на Украине, страна гордится российскими военными, участвующими в боевых действиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении для россиян, опубликованном в телеграм-канале.
"Специальная военная операция продолжается почти год. Она помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру, ее цель - положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве. И эта цель будет обязательно достигнута", - сказал Медведев.
Медведев подчеркнул, что до Нового года остается совсем немного времени, а российские солдаты, офицеры, добровольцы в последние его часы и минуты продолжают героически защищать Родину.
"Многие находятся в бою. Наши мысли сейчас с каждым из них. С теми, кто свято верен своему долгу, твердо идет избранным путем, сражается с темными силами киевских нацистов. Низкий поклон героям современной великой России за их мужество, самоотверженность и стойкость, за готовность к самопожертвованию во имя отечества. Мы по-настоящему гордимся ими", - добавил Медведев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 14:42Специальная военная операция на Украине
Россия намерена обеспечить выполнение целей спецоперации, заявил Лавров
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДмитрий МедведевУкраинаКиевРоссия
 
 
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