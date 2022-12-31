https://ria.ru/20221231/trevoga-1842677554.html
Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 31.12.2022
Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушная тревога снова объявлена в субботу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T23:54
2022-12-31T23:54
2022-12-31T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в субботу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе и на этой территории. "Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале. Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в указанном регионе в 22.37 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221231/trevoga-1842623380.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Куртев: воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области