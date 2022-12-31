https://ria.ru/20221231/trevoga-1842676850.html

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

На востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2022

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T23:38

2022-12-31T23:38

2022-12-31T23:38

специальная военная операция на украине

украина

одесская область

киев

в мире

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе и в этих регионах. В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 23.06" мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, одесская область, киев, в мире