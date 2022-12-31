https://ria.ru/20221231/trevoga-1842621412.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве и области, а также в Житомирской, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:53
2022-12-31T13:53
2022-12-31T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и области, а также в Житомирской, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в субботу тревога была объявлена в северо-восточных областях страны.В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 13.50" мск.
https://ria.ru/20221231/trevoga-1842619623.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
13:53 31.12.2022 (обновлено: 14:04 31.12.2022)
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве