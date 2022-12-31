https://ria.ru/20221231/trevoga-1842621412.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2022

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве и области, а также в Житомирской, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T13:53

2022-12-31T13:53

2022-12-31T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и области, а также в Житомирской, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в субботу тревога была объявлена в северо-восточных областях страны.В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 13.50" мск.

https://ria.ru/20221231/trevoga-1842619623.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина