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В еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/trevoga-1842619623.html
В еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2022
В еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:38
2022-12-31T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
украина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в субботу тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях.В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 13.33" мск.
харьковская область
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в мире, харьковская область, киев, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Украина, Херсонская область
13:38 31.12.2022 (обновлено: 13:43 31.12.2022)
 
В еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в нескольких областях

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в субботу тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях.
В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 13.33" мск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2022, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьКиевУкраинаХерсонская область
 
 
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