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В еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2022

В еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T13:38

2022-12-31T13:38

2022-12-31T13:43

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в субботу тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях.В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 13.33" мск.

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