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В еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2022
В еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:38
2022-12-31T13:38
2022-12-31T13:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в субботу тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях.В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 13.33" мск.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Украина, Херсонская область
13:38 31.12.2022 (обновлено: 13:43 31.12.2022)
В еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в нескольких областях