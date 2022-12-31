https://ria.ru/20221231/trevoga-1842618241.html
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2022
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:30
2022-12-31T13:30
2022-12-31T13:32
специальная военная операция на украине
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николаевская область
украина
одесская область
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 13.23" (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, николаевская область, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Одесская область
13:30 31.12.2022 (обновлено: 13:32 31.12.2022)
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях Украины