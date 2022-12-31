https://ria.ru/20221231/transformator-1842676371.html

При возгорании трансформатора на Ростовской АЭС погиб человек

При возгорании трансформатора на Ростовской АЭС погиб человек - РИА Новости, 31.12.2022

При возгорании трансформатора на Ростовской АЭС погиб человек

Один человек погиб при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС, сообщается на сайте "Росэнергоатома". РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T23:33

2022-12-31T23:33

2022-12-31T23:43

происшествия

ростовская аэс

росэнергоатом

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Один человек погиб при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС, сообщается на сайте "Росэнергоатома". Инцидент произошел в субботу в 18:30, загорелся блочный трансформатор энергоблока №3, находящийся на плановом ремонте. Пожар удалось ликвидировать в 18:42. "На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в заявлении.Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не изменялся, он не превышает естественных фоновых значений.

https://ria.ru/20221229/pozhar-1842321686.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ростовская аэс, росэнергоатом