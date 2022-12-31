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При возгорании трансформатора на Ростовской АЭС погиб человек - РИА Новости, 31.12.2022
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При возгорании трансформатора на Ростовской АЭС погиб человек
При возгорании трансформатора на Ростовской АЭС погиб человек - РИА Новости, 31.12.2022
При возгорании трансформатора на Ростовской АЭС погиб человек
Один человек погиб при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС, сообщается на сайте "Росэнергоатома". РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T23:33
2022-12-31T23:43
происшествия
ростовская аэс
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Один человек погиб при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС, сообщается на сайте "Росэнергоатома". Инцидент произошел в субботу в 18:30, загорелся блочный трансформатор энергоблока №3, находящийся на плановом ремонте. Пожар удалось ликвидировать в 18:42. "На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в заявлении.Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не изменялся, он не превышает естественных фоновых значений.
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происшествия, ростовская аэс, росэнергоатом
Происшествия, Ростовская АЭС, Росэнергоатом
23:33 31.12.2022 (обновлено: 23:43 31.12.2022)
 
При возгорании трансформатора на Ростовской АЭС погиб человек

При возгорании трансформатора на Ростовской АЭС погиб человек

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Один человек погиб при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС, сообщается на сайте "Росэнергоатома".
Инцидент произошел в субботу в 18:30, загорелся блочный трансформатор энергоблока №3, находящийся на плановом ремонте. Пожар удалось ликвидировать в 18:42.
"На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в заявлении.
Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не изменялся, он не превышает естественных фоновых значений.
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