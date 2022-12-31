Солнечные ванны и шахматы на скамейке: повседневная жизнь в СССР
В столичной парикмахерской.
Молодые люди на отдыхе. Рыболовецкий колхоз "Волга" Икрянинского района Астраханской области.
Молодые люди на отдыхе. Рыболовецкий колхоз "Волга" Икрянинского района Астраханской области.
Пенсионеры играют в шахматы на скамейке в сквере.
Пенсионеры играют в шахматы на скамейке в сквере.
Москвичи едут на футбол. 1932 год.
Выступление физкультурников на Первомайской демонстрации.
Выступление физкультурников на Первомайской демонстрации.
В центре Москвы в канун Нового года.
Москвичи в выходной день на лыжной прогулке за городом.
Москвичи в выходной день на лыжной прогулке за городом.
Женщина читает объявление в витрине магазина в Ленинграде бытовой техники об отсутствии в продаже холодильников. Начало 1990-х годов.
Женщина читает объявление в витрине магазина в Ленинграде бытовой техники об отсутствии в продаже холодильников. Начало 1990-х годов.
Проспект Калинина (ныне — Новый Арбат). Телефоны-автоматы у здания, где размещались АТС, почта, телеграф, пункт междугородной телефонной связи и телефонная справочная служба 09 (теперь — Дом связи).
Проспект Калинина (ныне — Новый Арбат). Телефоны-автоматы у здания, где размещались АТС, почта, телеграф, пункт междугородной телефонной связи и телефонная справочная служба 09 (теперь — Дом связи).
У здания правления колхоза имени Крупской в Краснодарском крае.
У здания правления колхоза имени Крупской в Краснодарском крае.
Студенты Московского Государственного университета играют в хоккей на катке вузовского спортивного городка.
Студенты Московского Государственного университета играют в хоккей на катке вузовского спортивного городка.
Работники Волжского автомобильного завода имени 50-летия СССР обкатывают новые автомобили.
Работники Волжского автомобильного завода имени 50-летия СССР обкатывают новые автомобили.
Солнечные ванны в Юрмале.
Студенты Одесского политехнического института, отдыхающие летом на берегу Черного моря, во время вечерней прогулки.
Студенты Одесского политехнического института, отдыхающие летом на берегу Черного моря, во время вечерней прогулки.
Покупатели выбирают телевизор в магазине села Павловская слобода в Истринском районе.
Покупатели выбирают телевизор в магазине села Павловская слобода в Истринском районе.
Пассажиры московского метро.
Пушкинская площадь в Москве.
Субботник по благоустройству города. Ученики и педагоги московской школы №456 сажают деревья в будущем сквере.
Субботник по благоустройству города. Ученики и педагоги московской школы №456 сажают деревья в будущем сквере.
Макет космического корабля "Восток" в павильоне "Космос" на Выставке достижений народного хозяйства СССР.
Макет космического корабля "Восток" в павильоне "Космос" на Выставке достижений народного хозяйства СССР.
Газетный стенд на проспекте Маркса (ныне — Театральный проезд) в Москве.
Газетный стенд на проспекте Маркса (ныне — Театральный проезд) в Москве.
Депутат Московского городского совета, швея фабрики "Радуга" Александра Спиридонова на работе.
Депутат Московского городского совета, швея фабрики "Радуга" Александра Спиридонова на работе.
Город Горький (ныне Нижний Новгород). Выходной день на берегу Оки, 1940 год.
Город Горький (ныне Нижний Новгород). Выходной день на берегу Оки, 1940 год.
Автомобиль "Волга" на затопленной улице в Москве. 8 июня 1966 года на столицу обрушился сильнейший дождь.
Автомобиль "Волга" на затопленной улице в Москве. 8 июня 1966 года на столицу обрушился сильнейший дождь.