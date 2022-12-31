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Солнечные ванны и шахматы на скамейке: повседневная жизнь в СССР

Солнечные ванны и шахматы на скамейке: повседневная жизнь в СССР - РИА Новости, 31.12.2022

Солнечные ванны и шахматы на скамейке: повседневная жизнь в СССР

Ничто не может выразить время так ярко, как фотография. И чем дальше, тем интереснее рассматривать, какие предметы были в каждом доме, как одевались, работали и РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T08:00

2022-12-31T08:00

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фото

ссср

люди

жизнь

гастроном «елисеевский»

москва

смоленск

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Ничто не может выразить время так ярко, как фотография. И чем дальше, тем интереснее рассматривать, какие предметы были в каждом доме, как одевались, работали и отдыхали люди. Атмосферные кадры времен молодости наших мам и пап, бабушек и дедушек — в галерее Ria.ru.

ссср

москва

смоленск

нижний новгород

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