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Солнечные ванны и шахматы на скамейке: повседневная жизнь в СССР - РИА Новости, 31.12.2022
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Солнечные ванны и шахматы на скамейке: повседневная жизнь в СССР
Солнечные ванны и шахматы на скамейке: повседневная жизнь в СССР - РИА Новости, 31.12.2022
Солнечные ванны и шахматы на скамейке: повседневная жизнь в СССР
Ничто не может выразить время так ярко, как фотография. И чем дальше, тем интереснее рассматривать, какие предметы были в каждом доме, как одевались, работали и РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T08:00
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фото
ссср
люди
жизнь
гастроном «елисеевский»
москва
смоленск
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Ничто не может выразить время так ярко, как фотография. И чем дальше, тем интереснее рассматривать, какие предметы были в каждом доме, как одевались, работали и отдыхали люди. Атмосферные кадры времен молодости наших мам и пап, бабушек и дедушек — в галерее Ria.ru.
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фото, фото, ссср, люди, жизнь, гастроном «елисеевский», москва, смоленск, нижний новгород, история
Фото, СССР, люди, жизнь, Гастроном «Елисеевский», Москва, Смоленск, Нижний Новгород, история
08:00 31.12.2022 (обновлено: 08:02 31.12.2022)
 

Солнечные ванны и шахматы на скамейке: повседневная жизнь в СССР

Читать ria.ru в
Ничто не может выразить время так ярко, как фотография. И чем дальше, тем интереснее рассматривать, какие предметы были в каждом доме, как одевались, работали и отдыхали люди. Атмосферные кадры времен молодости наших мам и пап, бабушек и дедушек — в галерее Ria.ru.
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Москвичи в выходной день на лыжной прогулке за городом.

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Женщина читает объявление в витрине магазина в Ленинграде бытовой техники об отсутствии в продаже холодильников. Начало 1990-х годов.

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Проспект Калинина (ныне — Новый Арбат). Телефоны-автоматы у здания, где размещались АТС, почта, телеграф, пункт междугородной телефонной связи и телефонная справочная служба 09 (теперь — Дом связи).

 Телефоны-автоматы у здания на Проспекте Калинина в Москве
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Проспект Калинина (ныне — Новый Арбат). Телефоны-автоматы у здания, где размещались АТС, почта, телеграф, пункт междугородной телефонной связи и телефонная справочная служба 09 (теперь — Дом связи).

© РИА Новости / Иван Денисенко
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© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в медиабанк

У здания правления колхоза имени Крупской в Краснодарском крае.

Колхоз имени Н.К. Крупской в Краснодарском крае
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У здания правления колхоза имени Крупской в Краснодарском крае.

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Новый год в семье инженера московского проектного института Гипротис Госстроя СССР Александра Гуськова
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Новый год в семье инженера московского проектного института "Гипротис" Госстроя СССР Александра Гуськова.
© РИА Новости / Борис Кавашкин
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© РИА Новости / Давид Шоломович / Перейти в медиабанк

Студенты Московского Государственного университета играют в хоккей на катке вузовского спортивного городка.

Студенты Московского Государственного университета играют в хоккей на катке спортивного городка МГУ
15 из 35

Студенты Московского Государственного университета играют в хоккей на катке вузовского спортивного городка.

© РИА Новости / Давид Шоломович
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанк

Работники Волжского автомобильного завода имени 50-летия СССР обкатывают новые автомобили.

Работники Волжского автомобильного завода им. 50-летия СССР обкатывают новые автомобили
16 из 35

Работники Волжского автомобильного завода имени 50-летия СССР обкатывают новые автомобили.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Яков Берлинер / Перейти в медиабанк

Солнечные ванны в Юрмале.

Летний отдых в Юрмале
17 из 35

Солнечные ванны в Юрмале.

© РИА Новости / Яков Берлинер
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© РИА Новости / Максимов / Перейти в медиабанк

Студенты Одесского политехнического института, отдыхающие летом на берегу Черного моря, во время вечерней прогулки.

Студенты в студенческом лагере на берегу Черного моря, во время вечерней прогулки
18 из 35

Студенты Одесского политехнического института, отдыхающие летом на берегу Черного моря, во время вечерней прогулки.

© РИА Новости / Максимов
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в медиабанкМолодой папа грузит на прицеп трактора детские вещи.
Молодой папа грузит на прицеп трактора детские вещи
19 из 35
Молодой папа грузит на прицеп трактора детские вещи.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанкПродажа колбасных изделий в Елисеевском магазине в Москве.
Продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине в Москве
20 из 35
Продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине в Москве.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / А. Аганов / Перейти в медиабанк

Покупатели выбирают телевизор в магазине села Павловская слобода в Истринском районе.

Покупатели выбирают телевизор в сельском магазине села Павловская слобода Истринского района
21 из 35

Покупатели выбирают телевизор в магазине села Павловская слобода в Истринском районе.

© РИА Новости / А. Аганов
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в медиабанкМестные жители на одной из улиц города Хорог Горно-Бадахшанской автономной области, Таджикская ССР.
Местные жители на одной из улиц города Хорог Горно-Бадахшанской автономной области, Таджикская ССР
22 из 35
Местные жители на одной из улиц города Хорог Горно-Бадахшанской автономной области, Таджикская ССР.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / П.Минев / Перейти в медиабанк

Пассажиры московского метро.

Пассажиры московского метрополитена
23 из 35

Пассажиры московского метро.

© РИА Новости / П.Минев
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в медиабанкМонтажные работы.
Монтажные работы
24 из 35
Монтажные работы.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / Л. Носов / Перейти в медиабанк

Пушкинская площадь в Москве.

В сквере на Пушкинской площади
25 из 35

Пушкинская площадь в Москве.

© РИА Новости / Л. Носов
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© РИА Новости / Лев Устинов / Перейти в медиабанк

Субботник по благоустройству города. Ученики и педагоги московской школы №456 сажают деревья в будущем сквере.

Субботник по благоустройству города
26 из 35

Субботник по благоустройству города. Ученики и педагоги московской школы №456 сажают деревья в будущем сквере.

© РИА Новости / Лев Устинов
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© РИА Новости / Муса Селимханов / Перейти в медиабанк

Макет космического корабля "Восток" в павильоне "Космос" на Выставке достижений народного хозяйства СССР.

Макет космического корабля Восток в павильоне Космос на Выставке достижений народного хозяйства СССР
27 из 35

Макет космического корабля "Восток" в павильоне "Космос" на Выставке достижений народного хозяйства СССР.

© РИА Новости / Муса Селимханов
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© РИА Новости / Т.Шахвердиев / Перейти в медиабанк

Газетный стенд на проспекте Маркса (ныне — Театральный проезд) в Москве.

Газетный стенд на проспекте Маркса (ныне - улица Театральный проезд) в Москве
28 из 35

Газетный стенд на проспекте Маркса (ныне — Театральный проезд) в Москве.

© РИА Новости / Т.Шахвердиев
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанкМичуринский сад на территории на Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) в Москве.
Мичуринский сад на территории на Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве
29 из 35
Мичуринский сад на территории на Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) в Москве.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / А. Беляев / Перейти в медиабанкЧетвертая Всесоюзная художественная фотовыставка "Семилетка в действии". Работа фотографа Э. Савина "Молодые мамы".
Молодые мамы
30 из 35
Четвертая Всесоюзная художественная фотовыставка "Семилетка в действии". Работа фотографа Э. Савина "Молодые мамы".
© РИА Новости / А. Беляев
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© РИА Новости / Владимир Грановский / Перейти в медиабанк

Депутат Московского городского совета, швея фабрики "Радуга" Александра Спиридонова на работе.

Депутат Московского городского совета, швея фабрики Радуга Александра Спиридонова на работе
31 из 35

Депутат Московского городского совета, швея фабрики "Радуга" Александра Спиридонова на работе.

© РИА Новости / Владимир Грановский
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© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в медиабанкКатание на водном велосипеде.
Катание на водном велосипеде
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Катание на водном велосипеде.
© РИА Новости / Мирослав Муразов
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанк

Город Горький (ныне Нижний Новгород). Выходной день на берегу Оки, 1940 год.

На берегу Оки в выходной день. 1940 год
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Город Горький (ныне Нижний Новгород). Выходной день на берегу Оки, 1940 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Лев Поликашин / Перейти в медиабанк

Автомобиль "Волга" на затопленной улице в Москве. 8 июня 1966 года на столицу обрушился сильнейший дождь.

Автомобиль Волга ГАЗ-21 на одной из затопленных улиц. 1966 год
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Автомобиль "Волга" на затопленной улице в Москве. 8 июня 1966 года на столицу обрушился сильнейший дождь.

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