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Пушков назвал ставки США в противостоянии с Россией - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/ssha-1842641549.html
Пушков назвал ставки США в противостоянии с Россией
Пушков назвал ставки США в противостоянии с Россией - РИА Новости, 31.12.2022
Пушков назвал ставки США в противостоянии с Россией
Западные страны воспринимают конфликт на Украине как последнюю возможность сохранить однополярный мир, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:02
2022-12-31T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
алексей пушков
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Западные страны воспринимают конфликт на Украине как последнюю возможность сохранить однополярный мир, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Сенатор считает, что огромные суммы, которые Вашингтон тратит на помощь Киеву, уже говорят о том, "сколь высоки ставки"."Выходит, на Украину они готовы тратить даже больше, чем на Афганистан, да еще и рискуя столкнуться с ядерной державой", — отметил он.Ранее Владимир Зеленский прилетел в США для переговоров с Белым домом. В день визита политика Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В частности, в него вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
https://ria.ru/20221231/ukraina-1842611128.html
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в мире, алексей пушков, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, вашингтон (штат), цены на нефть
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Пушков, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Вашингтон (штат), Цены на нефть
16:02 31.12.2022 (обновлено: 16:18 31.12.2022)
 
Пушков назвал ставки США в противостоянии с Россией

Сенатор Пушков: США воспринимают конфликт на Украине как решающую схватку за лидерство

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Западные страны воспринимают конфликт на Украине как последнюю возможность сохранить однополярный мир, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"В США и на Западе в целом его рассматривают не иначе, как решающую схватку за сохранение американского глобального лидерства", — написал он.
Сенатор считает, что огромные суммы, которые Вашингтон тратит на помощь Киеву, уже говорят о том, "сколь высоки ставки".
"Выходит, на Украину они готовы тратить даже больше, чем на Афганистан, да еще и рискуя столкнуться с ядерной державой", — отметил он.
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Ранее Владимир Зеленский прилетел в США для переговоров с Белым домом. В день визита политика Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В частности, в него вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
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