https://ria.ru/20221231/ssha-1842641549.html

Пушков назвал ставки США в противостоянии с Россией

Пушков назвал ставки США в противостоянии с Россией - РИА Новости, 31.12.2022

Пушков назвал ставки США в противостоянии с Россией

Западные страны воспринимают конфликт на Украине как последнюю возможность сохранить однополярный мир, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T16:02

2022-12-31T16:02

2022-12-31T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

алексей пушков

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Западные страны воспринимают конфликт на Украине как последнюю возможность сохранить однополярный мир, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Сенатор считает, что огромные суммы, которые Вашингтон тратит на помощь Киеву, уже говорят о том, "сколь высоки ставки"."Выходит, на Украину они готовы тратить даже больше, чем на Афганистан, да еще и рискуя столкнуться с ядерной державой", — отметил он.Ранее Владимир Зеленский прилетел в США для переговоров с Белым домом. В день визита политика Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В частности, в него вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.

https://ria.ru/20221231/ukraina-1842611128.html

https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, алексей пушков, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, вашингтон (штат), цены на нефть