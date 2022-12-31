Рейтинг@Mail.ru
В США назвали регион, где у Вашингтона возникнут проблемы из-за Украины - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221231/ssha-1842600475.html
В США назвали регион, где у Вашингтона возникнут проблемы из-за Украины
В США назвали регион, где у Вашингтона возникнут проблемы из-за Украины - РИА Новости, 31.12.2022
В США назвали регион, где у Вашингтона возникнут проблемы из-за Украины
США совершают ошибку, поставляя боеприпасы на Украину, потому что из-за этого возникнут проблемы в Восточной Азии, пишет The Washington Post. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:21
2022-12-31T12:34
в мире
сша
украина
китай
нато
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170013_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_e62620b1e00aeac038df0640e17101bd.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. США совершают ошибку, поставляя боеприпасы на Украину, потому что из-за этого возникнут проблемы в Восточной Азии, пишет The Washington Post."Вашингтон сжигает боеприпасы так быстро, что в краткосрочной перспективе это может ослабить его способность к сдерживанию стратегических противников в Восточной Азии", — говорится в публикации.В статье отмечается, что этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина, и что здесь Америке угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая."По мере того как конфликт вступает в новую фазу, администрация Байдена будет вынуждена задуматься о том, какие виды урегулирования были бы приемлемы для США", — заключается в материале.На прошлой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, в который, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221231/ukraina-1842596651.html
https://ria.ru/20221231/ukraina-1842594021.html
сша
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170013_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_e19428f5129a114ac5a9a34c226cfb77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, китай, нато, джо байден
В мире, США, Украина, Китай, НАТО, Джо Байден
11:21 31.12.2022 (обновлено: 12:34 31.12.2022)
 
В США назвали регион, где у Вашингтона возникнут проблемы из-за Украины

Washington Post: у США возникнут проблемы в Восточной Азии из-за военной поддержки Украины

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США
Морские пехотинцы США - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. США совершают ошибку, поставляя боеприпасы на Украину, потому что из-за этого возникнут проблемы в Восточной Азии, пишет The Washington Post.
"Вашингтон сжигает боеприпасы так быстро, что в краткосрочной перспективе это может ослабить его способность к сдерживанию стратегических противников в Восточной Азии", — говорится в публикации.
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 10:42
Польский генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине
В статье отмечается, что этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина, и что здесь Америке угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая.
"По мере того как конфликт вступает в новую фазу, администрация Байдена будет вынуждена задуматься о том, какие виды урегулирования были бы приемлемы для США", — заключается в материале.

На прошлой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, в который, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 09:52
В конгрессе США заговорили о серьезной опасности поставок Patriot Украине
 
В миреСШАУкраинаКитайНАТОДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала