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В США назвали регион, где у Вашингтона возникнут проблемы из-за Украины

В США назвали регион, где у Вашингтона возникнут проблемы из-за Украины - РИА Новости, 31.12.2022

В США назвали регион, где у Вашингтона возникнут проблемы из-за Украины

США совершают ошибку, поставляя боеприпасы на Украину, потому что из-за этого возникнут проблемы в Восточной Азии, пишет The Washington Post. РИА Новости, 31.12.2022

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. США совершают ошибку, поставляя боеприпасы на Украину, потому что из-за этого возникнут проблемы в Восточной Азии, пишет The Washington Post."Вашингтон сжигает боеприпасы так быстро, что в краткосрочной перспективе это может ослабить его способность к сдерживанию стратегических противников в Восточной Азии", — говорится в публикации.В статье отмечается, что этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина, и что здесь Америке угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая."По мере того как конфликт вступает в новую фазу, администрация Байдена будет вынуждена задуматься о том, какие виды урегулирования были бы приемлемы для США", — заключается в материале.На прошлой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, в который, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221231/ukraina-1842596651.html

https://ria.ru/20221231/ukraina-1842594021.html

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китай

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в мире, сша, украина, китай, нато, джо байден