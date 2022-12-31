11:21 31.12.2022 (обновлено: 12:34 31.12.2022)
В США назвали регион, где у Вашингтона возникнут проблемы из-за Украины
Washington Post: у США возникнут проблемы в Восточной Азии из-за военной поддержки Украины
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. США совершают ошибку, поставляя боеприпасы на Украину, потому что из-за этого возникнут проблемы в Восточной Азии, пишет The Washington Post.
"Вашингтон сжигает боеприпасы так быстро, что в краткосрочной перспективе это может ослабить его способность к сдерживанию стратегических противников в Восточной Азии", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина, и что здесь Америке угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая.
"По мере того как конфликт вступает в новую фазу, администрация Байдена будет вынуждена задуматься о том, какие виды урегулирования были бы приемлемы для США", — заключается в материале.
На прошлой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, в который, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.
На прошлой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, в который, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.