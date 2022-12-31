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Путин пообещал помощь семьям военных, погибших в спецоперации - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1842649031.html
Путин пообещал помощь семьям военных, погибших в спецоперации
Путин пообещал помощь семьям военных, погибших в спецоперации - РИА Новости, 31.12.2022
Путин пообещал помощь семьям военных, погибших в спецоперации
Власти РФ сделают все возможное для поддержки семей погибших во время спецоперации военнослужащих, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:02
2022-12-31T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Власти РФ сделают все возможное для поддержки семей погибших во время спецоперации военнослужащих, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям наших погибших товарищей поднять детей, дать им достойное образование, получить профессию. Всем сердцем разделяю вашу боль и прошу вас принять искренние слова поддержки", - сказал Путин. Он добавил, что те, кто погиб, отдали свои жизни, защищая жизни других людей.
https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html
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безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
17:02 31.12.2022
 
Путин пообещал помощь семьям военных, погибших в спецоперации

Путин: власти сделают все возможное для помощи семьям военных, погибших в спецоперации

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Власти РФ сделают все возможное для поддержки семей погибших во время спецоперации военнослужащих, пообещал президент РФ Владимир Путин.
"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям наших погибших товарищей поднять детей, дать им достойное образование, получить профессию. Всем сердцем разделяю вашу боль и прошу вас принять искренние слова поддержки", - сказал Путин.
Он добавил, что те, кто погиб, отдали свои жизни, защищая жизни других людей.
Президент РФ Владимир Путин и старший лейтенант Степан Белов, награжденный званием Героя Российской Федерации, на церемонии вручения государственных наград. 20 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 14:56Специальная военная операция на Украине
Путин назвал героем каждого в зоне спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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