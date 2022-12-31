https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1842649031.html
Путин пообещал помощь семьям военных, погибших в спецоперации
Путин пообещал помощь семьям военных, погибших в спецоперации - РИА Новости, 31.12.2022
Путин пообещал помощь семьям военных, погибших в спецоперации
Власти РФ сделают все возможное для поддержки семей погибших во время спецоперации военнослужащих, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:02
2022-12-31T17:02
2022-12-31T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Власти РФ сделают все возможное для поддержки семей погибших во время спецоперации военнослужащих, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям наших погибших товарищей поднять детей, дать им достойное образование, получить профессию. Всем сердцем разделяю вашу боль и прошу вас принять искренние слова поддержки", - сказал Путин. Он добавил, что те, кто погиб, отдали свои жизни, защищая жизни других людей.
https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин пообещал помощь семьям военных, погибших в спецоперации
Путин: власти сделают все возможное для помощи семьям военных, погибших в спецоперации