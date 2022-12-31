https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1842649031.html

Путин пообещал помощь семьям военных, погибших в спецоперации

Путин пообещал помощь семьям военных, погибших в спецоперации - РИА Новости, 31.12.2022

Путин пообещал помощь семьям военных, погибших в спецоперации

Власти РФ сделают все возможное для поддержки семей погибших во время спецоперации военнослужащих, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T17:02

2022-12-31T17:02

2022-12-31T17:02

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Власти РФ сделают все возможное для поддержки семей погибших во время спецоперации военнослужащих, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям наших погибших товарищей поднять детей, дать им достойное образование, получить профессию. Всем сердцем разделяю вашу боль и прошу вас принять искренние слова поддержки", - сказал Путин. Он добавил, что те, кто погиб, отдали свои жизни, защищая жизни других людей.

https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф