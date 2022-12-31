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ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США - РИА Новости, 31.12.2022
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ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США
ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США - РИА Новости, 31.12.2022
ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США
Российские войска уничтожили в ДНР 5 украинских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:14
2022-12-31T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР 5 украинских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое Донецкой народной республики уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Федоровка также в ДНР вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
14:14 31.12.2022 (обновлено: 14:29 31.12.2022)
 
ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США

ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС контрбатарейной борьбы производства США

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР 5 украинских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое Донецкой народной республики уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Федоровка также в ДНР вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2022, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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