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ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США
ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США - РИА Новости, 31.12.2022
ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США
Российские войска уничтожили в ДНР 5 украинских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:14
2022-12-31T14:14
2022-12-31T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР 5 украинских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое Донецкой народной республики уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Федоровка также в ДНР вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
14:14 31.12.2022 (обновлено: 14:29 31.12.2022)
ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США
ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС контрбатарейной борьбы производства США