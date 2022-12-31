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ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США

ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США - РИА Новости, 31.12.2022

ВС России уничтожили в ДНР пять украинских РЛС производства США

Российские войска уничтожили в ДНР 5 украинских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:14

2022-12-31T14:14

2022-12-31T14:29

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

украина

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР 5 украинских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое Донецкой народной республики уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Федоровка также в ДНР вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, россия, украина