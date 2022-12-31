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Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят - РИА Новости, 31.12.2022
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Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят
Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят - РИА Новости, 31.12.2022
Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят
В Челябинске четвертый год подряд проходит акция "Снеговики-добряки". Стать ее участником и порадовать детей подарками может любой желающий. Мечты у ребят самые разные. Например, прокатиться в кабине машиниста поезда или получить в подарок швейную машинку.
2022-12-31T13:49
2022-12-31T13:49
видео
челябинск
дети
подарки
мариуполь
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Благотворители исполнили мечты уже двух тысяч детей из разных областей России, включая ЛНР и ДНР. Так, "снеговики" осуществили желание и двух братьев из Мариуполя – школьникам подарили планшет.
челябинск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят
В Челябинске четвертый год подряд проходит акция "Снеговики-добряки". Стать ее участником и порадовать детей подарками может любой желающий. Мечты у ребят самые разные. Например, прокатиться в кабине машиниста поезда или получить в подарок швейную машинку. Благотворители исполнили мечты уже двух тысяч детей из разных областей России, включая ЛНР и ДНР. Так, "снеговики" осуществили желание и двух братьев из Мариуполя – школьникам подарили планшет.
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60
353
60
видео, челябинск, дети, подарки, мариуполь, видео
Видео, Челябинск, Дети, подарки, Мариуполь
Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят
В Челябинске четвертый год подряд проходит акция "Снеговики-добряки". Стать ее участником и порадовать детей подарками может любой желающий. Мечты у ребят самые разные. Например, прокатиться в кабине машиниста поезда или получить в подарок швейную машинку.
2022-12-31T13:49
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13:49 31.12.2022
 

Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят

Читать ria.ru в
В Челябинске четвертый год подряд проходит акция "Снеговики-добряки". Стать ее участником и порадовать детей подарками может любой желающий. Мечты у ребят самые разные. Например, прокатиться в кабине машиниста поезда или получить в подарок швейную машинку.
Благотворители исполнили мечты уже двух тысяч детей из разных областей России, включая ЛНР и ДНР. Так, "снеговики" осуществили желание и двух братьев из Мариуполя – школьникам подарили планшет.
 
ВидеоЧелябинскДетиподаркиМариуполь
 
 
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