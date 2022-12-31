https://ria.ru/20221231/snegoviki-dobryaki-1842620440.html
Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят
Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят - РИА Новости, 31.12.2022
Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят
В Челябинске четвертый год подряд проходит акция "Снеговики-добряки". Стать ее участником и порадовать детей подарками может любой желающий. Мечты у ребят самые разные. Например, прокатиться в кабине машиниста поезда или получить в подарок швейную машинку.
2022-12-31T13:49
2022-12-31T13:49
2022-12-31T13:49
видео
челябинск
дети
подарки
мариуполь
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Благотворители исполнили мечты уже двух тысяч детей из разных областей России, включая ЛНР и ДНР. Так, "снеговики" осуществили желание и двух братьев из Мариуполя – школьникам подарили планшет.
челябинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят
В Челябинске четвертый год подряд проходит акция "Снеговики-добряки". Стать ее участником и порадовать детей подарками может любой желающий. Мечты у ребят самые разные. Например, прокатиться в кабине машиниста поезда или получить в подарок швейную машинку. Благотворители исполнили мечты уже двух тысяч детей из разных областей России, включая ЛНР и ДНР. Так, "снеговики" осуществили желание и двух братьев из Мариуполя – школьникам подарили планшет.
2022-12-31T13:49
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PT4M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, челябинск, дети, подарки, мариуполь, видео
Видео, Челябинск, Дети, подарки, Мариуполь
Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят
В Челябинске четвертый год подряд проходит акция "Снеговики-добряки". Стать ее участником и порадовать детей подарками может любой желающий. Мечты у ребят самые разные. Например, прокатиться в кабине машиниста поезда или получить в подарок швейную машинку.
2022-12-31T13:49
true
PT4M12S
Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят
В Челябинске четвертый год подряд проходит акция "Снеговики-добряки". Стать ее участником и порадовать детей подарками может любой желающий. Мечты у ребят самые разные. Например, прокатиться в кабине машиниста поезда или получить в подарок швейную машинку.