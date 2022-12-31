https://ria.ru/20221231/snegoviki-dobryaki-1842620440.html

Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят

Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят - РИА Новости, 31.12.2022

Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят

В Челябинске четвертый год подряд проходит акция "Снеговики-добряки". Стать ее участником и порадовать детей подарками может любой желающий. Мечты у ребят самые разные. Например, прокатиться в кабине машиниста поезда или получить в подарок швейную машинку.

2022-12-31T13:49

2022-12-31T13:49

2022-12-31T13:49

видео

челябинск

дети

подарки

мариуполь

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Благотворители исполнили мечты уже двух тысяч детей из разных областей России, включая ЛНР и ДНР. Так, "снеговики" осуществили желание и двух братьев из Мариуполя – школьникам подарили планшет.

челябинск

мариуполь

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подарок от "Снеговика": добрая акция в Челябинске порадовала сотни ребят В Челябинске четвертый год подряд проходит акция "Снеговики-добряки". Стать ее участником и порадовать детей подарками может любой желающий. Мечты у ребят самые разные. Например, прокатиться в кабине машиниста поезда или получить в подарок швейную машинку. Благотворители исполнили мечты уже двух тысяч детей из разных областей России, включая ЛНР и ДНР. Так, "снеговики" осуществили желание и двух братьев из Мариуполя – школьникам подарили планшет. 2022-12-31T13:49 true PT4M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

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