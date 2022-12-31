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В Приморье полицейские спасли работника заваленной снегом турбазы - РИА Новости, 31.12.2022
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В Приморье полицейские спасли работника заваленной снегом турбазы
В Приморье полицейские спасли работника заваленной снегом турбазы - РИА Новости, 31.12.2022
В Приморье полицейские спасли работника заваленной снегом турбазы
Полицейские спасли работника турбазы, заваленной снегом в Кавалеровском округе Приморского края, где намело двухметровые сугробы, сообщило управление МВД РФ по... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:04
2022-12-31T11:04
россия
приморский край
происшествия
последствия непогоды в приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 31 дек – РИА Новости. Полицейские спасли работника турбазы, заваленной снегом в Кавалеровском округе Приморского края, где намело двухметровые сугробы, сообщило управление МВД РФ по региону. "В районе турбазы "Зеркальная" около дачного поселка был обнаружен 45-летний житель села Рудное Кавалеровского округа. Мужчина является охранником базы и пять дней находился в снежном плену. На помощь пришли участковые уполномоченные - подполковник полиции Юрий Индык, майор полиции Алексей Тимченко, а также специалист по вооружению группы тылового обеспечения младший лейтенант внутренней службы Дмитрий Коростель", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что полицейские довезли мужчину до дома. Как уточнил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону, приморец не мог попросить о помощи, так как из-за снегопада в округе была нарушена связь. "Связи не было и с нашими сотрудниками, но участковые все дни с начала снежного циклона работали в круглосуточном режиме: помогали жителям, доставляли продукты, вызволяли из снежного плена людей", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что участковые в районах Приморья обходили турбазы, дачные поселки, чтобы проверить, есть ли там заблокированные снегом люди. В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза.
https://ria.ru/20221228/primore-1841946484.html
https://ria.ru/20221230/raketa-1842470139.html
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россия, приморский край, происшествия, последствия непогоды в приморье
Россия, Приморский край, Происшествия, Последствия непогоды в Приморье
11:04 31.12.2022
 
В Приморье полицейские спасли работника заваленной снегом турбазы

Полицейские спасли приморца, который не мог выбраться из заваленной снегом турбазы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 31 дек – РИА Новости. Полицейские спасли работника турбазы, заваленной снегом в Кавалеровском округе Приморского края, где намело двухметровые сугробы, сообщило управление МВД РФ по региону.
"В районе турбазы "Зеркальная" около дачного поселка был обнаружен 45-летний житель села Рудное Кавалеровского округа. Мужчина является охранником базы и пять дней находился в снежном плену. На помощь пришли участковые уполномоченные - подполковник полиции Юрий Индык, майор полиции Алексей Тимченко, а также специалист по вооружению группы тылового обеспечения младший лейтенант внутренней службы Дмитрий Коростель", - говорится в сообщении.
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Во всех селах Приморья восстановили электроснабжение
В ведомстве добавили, что полицейские довезли мужчину до дома.
Как уточнил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону, приморец не мог попросить о помощи, так как из-за снегопада в округе была нарушена связь.
"Связи не было и с нашими сотрудниками, но участковые все дни с начала снежного циклона работали в круглосуточном режиме: помогали жителям, доставляли продукты, вызволяли из снежного плена людей", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что участковые в районах Приморья обходили турбазы, дачные поселки, чтобы проверить, есть ли там заблокированные снегом люди.
В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза.
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