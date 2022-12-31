https://ria.ru/20221231/sneg-1842598911.html

В Приморье полицейские спасли работника заваленной снегом турбазы

В Приморье полицейские спасли работника заваленной снегом турбазы - РИА Новости, 31.12.2022

В Приморье полицейские спасли работника заваленной снегом турбазы

Полицейские спасли работника турбазы, заваленной снегом в Кавалеровском округе Приморского края, где намело двухметровые сугробы, сообщило управление МВД РФ по... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:04

2022-12-31T11:04

2022-12-31T11:04

россия

приморский край

происшествия

последствия непогоды в приморье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 31 дек – РИА Новости. Полицейские спасли работника турбазы, заваленной снегом в Кавалеровском округе Приморского края, где намело двухметровые сугробы, сообщило управление МВД РФ по региону. "В районе турбазы "Зеркальная" около дачного поселка был обнаружен 45-летний житель села Рудное Кавалеровского округа. Мужчина является охранником базы и пять дней находился в снежном плену. На помощь пришли участковые уполномоченные - подполковник полиции Юрий Индык, майор полиции Алексей Тимченко, а также специалист по вооружению группы тылового обеспечения младший лейтенант внутренней службы Дмитрий Коростель", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что полицейские довезли мужчину до дома. Как уточнил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону, приморец не мог попросить о помощи, так как из-за снегопада в округе была нарушена связь. "Связи не было и с нашими сотрудниками, но участковые все дни с начала снежного циклона работали в круглосуточном режиме: помогали жителям, доставляли продукты, вызволяли из снежного плена людей", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что участковые в районах Приморья обходили турбазы, дачные поселки, чтобы проверить, есть ли там заблокированные снегом люди. В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза.

https://ria.ru/20221228/primore-1841946484.html

https://ria.ru/20221230/raketa-1842470139.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, приморский край, происшествия, последствия непогоды в приморье